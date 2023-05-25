農曆四月總運預測：哪些命格人氣爆棚、感情有新發展？

2023年癸卯年農曆四月（國曆2023/5/19～2023/6/17），迎來【小滿與芒種】節氣，南方雨水豐盈，北方小麥飽滿，小滿不溢，田間一片生機，一切都剛剛好。遇小滿、芒種的農曆四月，總體運程是否令你滿意？會有小確幸嗎？科技紫微網為你預測一番。

【讀文小提醒】本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：命宮天府—幸運降臨、有利行動

愛情最甜：命宮天機—人脈寬廣、易結良緣

事業最旺：命宮天同—貴人運強、機會頗多

財氣最豐：命宮太陰—小額投資、易有收穫

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★★☆☆☆

運氣不顯的月份，宜放慢腳步，自省、查漏補缺，不可急於往前衝，小心頭撞南牆，得不償失。有利蓄力充電，多向內求索，追尋心靈的安定，反而比較容易有收穫。

命宮有破軍

幸運指數：★★★☆☆

此月常出現無所事事的情形，閒暇時間增多，反而讓你不知道做什麼才好。習慣了忙碌，一旦停下腳步，會讓你變得內心空虛。必須打起精神來，做好時間管理，方可提升運勢。

命宮有廉貞

幸運指數：★★★☆☆

諸事進展平穩的一個月，沒有太多驚喜，也不易有驚嚇。不求有功，但求無過。把時間安排好，確保學習、工作有序推進，生活平順有希望。有利郊遊，結交新朋友。

命宮有貪狼

幸運指數：★★★☆☆

運勢平穩，生活無波瀾的月份。如若心無掛礙，多能處理好各項事務，忙碌但有序而充實；如果心不安，浮躁衝動，則易把事務弄得一團糟。做好情緒管理是此月的重要功課。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★★☆☆☆

此月，你常與好運擦肩而過，很多事情的進展都不太順利，心情常有起伏。一時難以解決的事務，不必太執著、糾結，暫時擱置先做其他事，反而有機會迎來豁然開朗時。

命宮有天府

幸運指數：★★★★★

幸運女神眷顧，易有驚喜。情緒平穩，諸事多順遂，各項事務多向好的方向發展。心情愉快，做事頗輕鬆。正是能量滿滿，高效作業的時期，有利積極行動。

命宮有武曲

幸運指數：★★★☆☆

運勢相對較平穩，無病無災。踏實工作、認真生活，才會有所收穫。控制欲求，多行善事，可得福報。注意，此月不宜做重大投資，易損財。

命宮有天相

幸運指數：★★☆☆☆

情緒易波動，很多事務需要你操心，往往在自顧不暇之時，很多煩心事又找上門來，特別容易為了親友的事情憂心。調整好心態，及時尋求助力，方可逐漸化解難題。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★☆☆☆

運氣不太好，被人誤會的機率高。此月在人際交往上要多留心，減少應酬，少摻和別人的事務，易幫倒忙，被人埋怨。宜修身養性，散步、健身，有利身心健康。

命宮有巨門

幸運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，運氣較差。這個月你比較敏感多疑，心情易受到周圍人、事、物的影響，導致生活步調雜亂，計畫停滯、與人結怨的機率高。獨處、靜心，是你要做好的功課。

命宮有天機

幸運指數：★★★★☆

幸運之神眷顧，頗為順心如意的一個月。有頗多閒暇時光，可安排聚餐、郊遊、結交新朋友等，易心情愉悅。只要不在小事情上過多計較，多能收穫美好。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★★★☆

學習力、感受力頗強的月份，有利學習進修，會友談心。有機會在短時間內習得新技能，比如：烹飪、陶藝、手工……等，在怡然自得中學習進步，收穫頗多。

命宮有天梁

幸運指數：★★☆☆☆

情緒易低落，精神易緊張，為家庭瑣事而身心俱疲。必須及時調適心情，讓自己更樂觀向上。閒暇之時忌過度宅在家裡，多接觸大自然，適當運動，可減壓，化解焦慮。

命宮有天同

幸運指數：★★★★☆

頗為幸運，易有好事發生。獲得殊榮、中獎機率高，有利施展才華，易被肯定。即便遇到困難時多能獲得貴人幫助，順利渡過難關。

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