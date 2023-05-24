不是劈腿啦！「這些星座戀愛超低調」有人要隱私、這星座怕別人嫌另一半

談戀愛是很開心的事，但有些星座從不高調曬恩愛，總是默默的經營戀情。是怕感情見光死？或是有其他原因？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「12星座有哪5個星座，談戀愛的時候超級低調？！」，建議可以參考太陽星座、金星。

▎水瓶座

個性「反骨」的水瓶座在談戀愛時，會覺得這是我的事情，是我的隱私，沒有必要敲鑼打鼓昭告天下。而且水瓶座的對象通常是同時扮演著情人、朋友、家人這三種身份，所以除非觀察很敏銳，否則很難看出水瓶座正在戀愛中。但是如果被別人發現了，水瓶座也不會否認，他們認為感情越自然越好。

而金星在水瓶座的人，通常對感情沒有什麼信心，對感情也是活在當下最重要。他們沒把握自己的這段感情會走到哪裡，自然也不會張揚。

▎巨蟹座

巨蟹座是一個很呵護愛情的星座，自然也容易想很多，所以深怕自己將戀情公諸於世，感情會被別人破壞。巨蟹座喜歡沉浸在兩個人的世界裡，比起出去外面玩、應酬，他們更喜歡的是兩人獨處的時光。

巨蟹座本來就不喜歡主動去曬恩愛的星座，但是如果另一半是屬於比較高調，或是希望大家都祝福他們的時候，巨蟹座也都會配合。當巨蟹座覺得安去感夠了，他們才會開始慢慢告訴身邊的朋友和家人這段感情。

金星在巨蟹座的人討厭花俏式的戀愛，如果另一半喜歡到處聚會或是一直出去交際，這會讓巨蟹座非常沒有安全感，也會很辛苦。金星在巨蟹座的人更注重的是家庭的關係，他們認為愛情裡瑣碎的事、無聊的事，都恰巧是巨蟹所嚮往的平淡生活。

▎處女座

精明幹練的處女座在感情中反而會有些反差萌，他們遇到自己的戀情會有些害羞。處女座天生就會想很多，他們怕自己公布這段感情會見光死，保留一些朦朧美也是不錯的。而有時候過度關心處女座的感情或私人領域，會讓他們有很大的壓力。

金星在處女座的人相對來說比較傳統，他們不想讓家人、朋友知道這段感情，很大一部分原因是因為他們深怕自己的家人、朋友不喜歡這個對象。金星在處女座的人他們的戀情是需要被祝福與肯定的，如果身邊的朋友或家人覺得不適合的時候，處女座往往會有些動搖。

處女座在感情中是需要反覆確認的，要讓他們覺得足夠穩定，被動的處女座才會一點一點透露訊息給朋友家人知道，當對方反應也沒有這麼大時，他們才會公布兩個人的關係。

▎天秤座

「人人好」的天秤座其實很保護自己的隱私，他們怕自己的感情公布後成為別人茶餘飯後的話題，這種閒言閒語會讓他們反感。

有些人跟天秤座戀愛時，會發現天秤座不會主動把戀情搬上檯面讓朋友知道，一部分是因為他們認為這樣是在保護另一半，另一部分是因為他們認為兩人的關係要再更穩定一些。這種感情裡的低調，反而是天秤座另一種高調的炫耀方式。

金星在天秤座的人，在感情的一開始會有些困惑，他會覺得「這真的是我要找的人嗎？」、「真的這麼幸運碰到一個愛我的人了嗎？」，要等到他們自己找到平衡的時候，才會慢慢的試著公開感情。

天秤座很享受曖昧的關係，所以他們也需要搞清楚對另一半是真感情？還是一般的曖昧關係？等到他們對另一半產生相當程度的依賴感時，他們會自己主動公諸於世兩人的關係。

▎摩羯座

擁有低調專利的摩羯座，對於感情也是一樣，他們不喜歡大張旗鼓的告訴其他人這段戀情，但是魔羯座會用行為來表達自己的愛意。而摩羯座往往會喜歡與自己相差較大的人，可能是年齡或是身份地位的不同，在面對高難度戀情時，他們反而會更加保護這段感情。

當摩羯座主動公開戀情，或是宣示主權時，是因為他們要捍衛自己的愛情，他們要別人知道：「這個人是我的，誰都不准碰！」

金星在摩羯座的人，在戀愛關係中會有更多的試探，他們會比較注重實際，和他們談戀愛，他們一定要對自己有所保障。如果在對方的身上看不到未來或是一發現苗頭不對，對方不是自己要的人，他可以立馬果斷放棄這段感情。

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