壓力山大！容易跟自己過不去的星座 魔羯不能接受意外、這星座想太多

有些人總是想太多，或是過於堅持，當事情不如意，別人或許能放下，他們卻悶出一肚子氣。命理網站旺好運分享「這些星座容易跟自己過意不去」，快看看看你上榜沒吧！

第三名：摩羯座

摩羯座不喜歡事情的發展不在自己的規劃當中，他們不能接受有任何差錯，每一件事情都要確認無誤，也因為這樣常常把自己搞的壓力很大，其實不需要這麼辛苦，順其自然就可以了。

第二名：牡羊座

牡羊座的個性直來直往，他們不喜歡去討好別人，就是想用最舒服的方始活出自己，但有時這樣的堅持，常常讓自己吃到一些苦頭，漸漸就開始有許多不好的念頭，做自己可以，但也要找到抒發的窗口才行。

第一名：巨蟹座

巨蟹座的責任感很強烈，而且對於親人與朋友是非常在乎且關心，雖然是非常溫暖又貼心，但也導致自己時常想太多，不願意放過自己，因為他們就是太善良了。

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