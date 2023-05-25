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絕不吃虧三星座！ 獅子「叫我霸總」、天蠍「我要報仇」 另一個是？
俗話說，「吃虧就是占便宜」，但現實生活真的是這樣嗎？有三個星座特別有底線，什麼都吃就是「不吃虧」。命理網站旺好運分享「這些星座就是不讓自己吃虧」，快看看看都有誰吧！
▎第三名：獅子座
獅子座非常愛面子與霸道，他們是絕對不允許自己吃虧的，這對他們來說會覺得顯得笨又蠢，他們屬於即便要得罪人，也不會拉下自己的臉讓自己吃虧，是非常強勢的心態。
▎第二名：天蠍座
天蠍座屬於有恩必報、有仇必還的心態在這世界生存，只要不侵犯到他們，一切都可以好好的，但若當他們吃虧，他們會想辦法揪出關鍵人物，並且在之中給予最可怕的回擊。
▎第一名：處女座
處女座做事很有自己的原則，向來不太會去占別人便宜，同時也不希望自己吃虧，倘若自己遭受到不公平對待，他們可是會不顧一切人情，會非常認真的去追究事情。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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