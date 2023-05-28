別拜錯了！想要今年運氣好？快看你生肖要拜「哪個神明」

★生肖鼠：

福德降臨，諸事吉慶，生財有道，運勢順利。

屬鼠朋友2023年逢福德、天德、祿勳吉星守命宮，亦主往來朋友多社會高層知名人士。語云：「福德降臨，諸事吉慶，生財有道，諸事順利」；祿勳臨官祿神，有入財之喜，臨官正值精力充沛，行動力強旺，好好把握運勢，乘風而上，將名望衝刺到最高點。

對宮有太陰、天喜等吉星正照；三方有太陽吉星拱護，主得貴人扶持，逢凶化吉，流年光輝，喜事重重；紅鸞星動，有利婚姻，財喜雙臨，謀事如意，工作順心，升職加薪。

凶星遇捲舌、咸池，小心捲入口舌是非麻煩事，更怕桃花纏身；未婚者宜把握佳期，已婚者須防色情之災及美人計，損財禍及名譽。咸池、桃花，屬觀眾緣，陌生人特別有吸引力，對演藝界、網紅、表演者特別有利。放縱情慾易有男女糾紛，感情困擾。宜潔身自愛勿入聲色場所，話到口邊留三分，吉星眾多能逢凶化吉。

✧宜拜護佑神：福德正神、太陽星君、太陰星君。

★生肖牛：

天狗降臨，嚴防車關血光，樂善好施可減凶災。

屬牛朋友2023年無吉星守命宮，保守為宜，自求多福。命宮逢天狗、弔客、月殺、羊刃等值年凶星；三方又逢歲破、五鬼、官符沖煞，又有大耗、喪門凶星相擾並非好現象；主是非爭訟，喪哀哭泣，妨害六親，不免破財，有孝服之虞，需謹慎為上；羊刃個性較為倔強剛烈，急躁衝動，易有血光意外，失言傷人，防口舌是非。

雖有天解、華蓋、解神來拱照，不免遠水難救近火。宜忍讓處事，遠離官訟是非，暫勿弔喪，出入小心，勿爭鬥賭氣，注意身體健康，有病需即時就醫。語云：「天狗降臨，捐血救人，樂善好施，可減災難」。建議至大廟祭解，並捐血救人，先行破解意外血光之災。

✧宜拜護佑神：太歲星君、觀世音菩薩、地藏王菩薩。

★生肖虎：

病符臨宮，需防四時感冒，注意身體健康。

屬虎朋友2023年無吉星守命宮，安分守己，腳踏實地，靜觀其變。命宮逢病符、驀越、亡神、天厄等值年凶星來纏；死符、小耗、劫殺來對沖，三方暴敗、天厄、小耗、貫索、勾神凶星相侵；主家庭病厄，是非纏身，六親欠安，招惹橫非，小人暗算，宜防親友陷害，少管閒事；幸有紫微、龍德、天喜，太陰拱護，月德、地解三方拱照，遠離是非之地，以和為貴，勤儉節約，可轉禍為安。

病符主疾病，須防身體欠安，去年犯太歲元氣大傷。語云：「病符臨宮，飲食清淡，坐息正常，可減患病」。防四季節氣交替變化而生病，俗語說：「甘願做衫奴，嘛不通乎身體誤！」注意四時感冒，睡不好易失眠精神緊張。切記執行「三不一多」不抽菸、不酗酒、不熬夜，多運動。飲食清淡，留意腸胃問題，作息正常，可減患病，有病即時求醫，可安然度過。

✧宜拜護佑神：紫微帝君、太陰星君、保生大帝。

★生肖兔：

太歲當頭坐，無喜便有禍，宜至大廟安奉太歲。

屬兔朋友2023年值太歲守命宮，又逢將星、金匱、玉貴、文昌守垣，將星主領導才能權勢，權力地位提升，事業運大好，「將星財寶永無窮，家居生涯事事通，天乙更來天德上，少年平步上天宮」。金匱乃財帛星，財運佳，財又能入庫宜把握。逢文昌星，有利讀書及各種考試，好學新知，登科及第，功名顯達。無奈太歲、劍鋒、伏屍、天哭同垣，主受傷意外，平日開車或接觸金屬利器需留心；三方再逢五鬼、白虎、沉浮、血刃相擾為凶，太歲值星凶多吉少，百事多違心，家宅不寧，主有災生。

語云：「太歲當頭坐，無喜便有禍」，又云「一喜破三災，無喜百事來」。幸三方有紫微、三台吉星來拱照，可降低凶性，今年吉或凶趨於極端，流年謹慎為要，慎勿相爭鬥毆，自掃門前雪，莫管他人瓦上霜，話到口邊留三分，人際貴在謙和，當年宜至大廟安奉值年太歲星君，虔誠禮敬懇求身體健康移凶化吉，立願行善積德，多行佈施，以答謝上蒼垂愛為趨吉避凶之良籌。

✧宜拜護佑神：太歲星君。

★生肖龍：

太陽高照，前途光明，修德護福，滿堂吉慶。

屬龍朋友2023年逢太陽吉星守命宮，「太陽高照，光明前途，貴人提拔，順利成功」，太陽星是男性貴人星，有利事業運，可從事與男性相關行業(男衣、車、男士美容等)，宜往遠方或海外開拓市場。太陽星也是桃花星，屬龍未婚女性，多外出走動可認識新朋友或男性貴人。對宮逢紫微、龍德正照，三方再臨天德、紅鸞、月德、地解吉星，迎祥集福貴人扶持，事半功倍，廣進資財，名利雙收，宅吉人安。但逢凶星晦氣、天空、六害、陰煞相侵，主好高騖遠，虛浮不實，有災非橫事，晦氣運滯，是非困擾，親友無情陷害，行事不順發展困難。勿入是非之地，不做違法之事，潔身自愛，光明磊落，不生貪念，循規蹈矩，可明哲保身。

宜拜護佑神：太陽星君、紫微星君、福德正神。

★生肖蛇：

喪門入命，忌探病送喪；驛馬星動，有利遠行。

屬蛇朋友2023年逢天乙貴人、驛馬守命宮，貴人扶持，化凶為吉，官祿易進，逢驛馬至遠方發展，運途順遂如意，可成就功名。可惜喪門、孤辰、的殺、破碎凶星守命；三方再逢弔客、歲破、大耗、月殺凶星相侵，運勢凶險，主有災禍，人口不安，喪服哭泣，官司訴訟，是非疊至，破財損資，飛廉主孤獨，需防夫妻感情不睦，聚少離多。

縱有驛馬、天乙貴人吉神來助，難免勞碌奔波，恐破財徒勞無功。宜守法紀律，凡事退一步海闊天空，夫妻圓融，注意家中老幼婦孺健康，有病需即時求醫，以免延誤病情。本年逢喪門，注意恐有孝服喪事，除非至親，切勿探病送喪，勿食喪家食物，更需防「探病代人病，送喪代人亡」；「喪門降臨，動土勿近，勿看送葬，多行善道」。在外逢動土施工宜遠避，可至大廟制化喪門凶星以保平安。

✧宜拜護佑神：太歲星君、地藏王菩薩。

★生肖馬：

太陰天喜照臨，運入佳境，財喜臨門。

屬馬朋友2023年逢太陰、天喜吉星守命宮，貴人扶持，喜事臨門，婚姻和合；再逢天德、紅鸞、福德吉星正照，外有三方紫微、龍德福星拱耀，名利雙收，運勢順遂，災消厄散，迎祥集福，吉慶有餘，語云：「太陰照臨，凡事三思，運入佳境，財喜臨門」。太陰星有利財運，可長線投資佈局。太陰是女性貴人星，工作運佳，有入財機會，可從事與女性相關行業(女衣、美容、化妝等)。

凶星需防貫索主易犯小人，被陷害、牽連，口舌之災等事，勾神主感情之麻煩事，防婚姻感情多有反目。暴敗主橫災加破財，事業防小人，財運意外損失，突發災厄盜竊，交通事故橫災破財；天厄主非人力之災，天災地變，風雨雷電等損傷；病符相侵，小心身體違和。凡事以和為貴，切勿興訟，注意家中老幼健康，防範未然，戒口舌是非，言多必失；潔身自愛，男性尤須嚴防情色仙人跳，恐損財損名譽。

✧宜拜護佑神：太陰星君、紫微星君、福德正神。

★生肖羊：

官符是非，血光沉浮，保守忍讓。

屬羊朋友2023年逢天解、華蓋守命宮，凶災遠離，轉禍為祥，三臺有升官晉職機會，唐符催官，事業表現相當亮眼。才華洋溢，仕途亨通，凡事如意，吉慶有餘。無奈遇五鬼、官符，飛刃、血刃、沉浮等眾煞凶神同宮，官符星屬火，主官非刑訟，官符星纏身，非法之事戒慎莫為，以免犯官司刑罰。慎交友最忌涉及人事不合是非爭訟，能避則避，能和解就和解，否則受害連累。

簽合同文件請教專家多看幾遍，明槍易躲暗箭難防，只有行得正，謠言才能不攻自破。外有白虎相害、劍鋒凶星射入，主有爭鬥打架，交通意外，血光之災，惹事生非，小人纏身，官訟破財，運勢浮沉；勿近水邊戲水游泳，嚴防無風起浪慘遭滅頂之災。勿多管閒事，提防小人，凡事謙虛忍讓，忍一時海闊天空，多行善事，終能平安。

✧宜拜護佑神：太歲星君、三官大帝。

★生肖猴：

死符降臨，日行一善，多行佈施，可減凶災。

屬猴朋友2023年逢地解、月德、國印吉星守命宮，國印主權力綬印吉星，事業運不錯，地位提升權力加大。提高自己的實力準備好，機會來臨把握機會大顯身手。可遇貴人相助，事半功倍；三方又逢太陽、福德、天德、乙貴眾多吉星拱護，萬事吉祥，經營順利，求謀得遂；可惜凶星遇死符、小耗、劫殺凶星來纏，死符凶星，需防病厄病災，語云：「死符降臨，日行一善，多行佈施，可減破財」。

咸池、晦氣危害，主時運不轉，做事易遭阻礙，招盜賊破壞，不利合夥事業，小心暗藏危機；需注意舊疾復發惡化，陳年舊怨又生新仇，需留意家中老幼身體健康，養成良好衛生習慣，節約用錢，預防盜賊宵小，詐騙集團，雖有小病破財，謹慎保守亦能化解。

✧宜拜護佑神：太陽星君、福德正神、月德星君。

★生肖雞：

歲破降臨，多行善道，安奉太歲以保平安。

屬雞朋友2023年無吉星守命宮，只能保守為宜，自求多福。無奈太歲沖動本命兼歲破凶曜，沖太歲好比值星官來督察，到你面前糾正你各方面成果。沖代表變化，如感情變化，結婚變化，生小孩變化，工作變化，住屋變化。歲破凶星運勢不佳！語云：「歲破降臨，多行善道，奉安太歲，以保平安」。當年宜到大廟安奉太歲星君，以保一年吉祥祈求身體健康諸事順利，多行善積德，諸事保守，切忌猛進。

大耗、闌干、災煞眾凶集聚，主凶多吉少，災禍牽連命宮；三方又臨孤辰、寡宿夜生寒；再逢喪門、弔客凶星，喪弔全逢，恐有孝服；大耗主大破財，又逢歲破，合作常見勞累拆夥，身邊不留現金，易被倒帳，凡事宜守，投資決策須停、看、聽。闌干阻礙星，事業障礙難展，容易破財諸事不順，一波三折；災煞官司訴訟，提防牢獄之災。歲破大凶，流年謹慎為要，慎勿相爭鬥毆，自掃門前雪，莫管他人瓦上霜，話到口邊留三分，人貴在謙和，趨吉避凶方可安然度過凶煞。

✧宜拜護佑神：太歲星君。

★生肖狗：

紫微龍德高照、萬事稱心，運勢大吉。

屬狗朋友2023年逢紫微、龍德、歲德吉星守命宮，龍德星即八字的紫微星，主喜氣盈門，常有貴人相助。語云：「龍德保身，凡事安寧，龍德貴人，萬事稱心」吉祥有貴人可逢凶化吉。太陽吉星正照，三方又逢太陰、天喜吉星共盤，眾多吉星集聚高照，凡謀可成，樂業安居，並能壓凶星惡曜，諸事稱心如意；惟須注意仍有暴敗橫災加破財，在事業上防小人口舌阻滯，財運上意外損失、突發災厄；天厄主非人力之災，如天災地變、風雨雷電等損傷，病符來纏，主有厄難，注意家中老幼生病需就醫不可拖延，眾多吉星扶佑，自可逢凶化吉順遂平安。

✧宜拜護佑神：紫微星君、太陽星君、太陰星君。

★生肖豬：

白虎降臨，諸事謹慎，可減災殃。

屬豬朋友2023年逢天廚守命宮，天廚為俸祿之星，享天降之祿，天賜之福，主有口福食祿，心寬體胖。無奈白虎、地殺、天雄、指背凶星入命，白虎凶星屬金主血光，不利遠行。須防車關、交通事故、受傷意外、血光病難、凶災刑獄；又逢喪門對沖；三方再臨五鬼、血刃、沉浮、劍鋒相擾，主有爭鬥訴訟，家中不合，朋友翻臉，小人暗害，天災橫禍，運勢沉浮，朋友失信，借錢不還。語云：「白虎降臨，不利作保，諸事謹慎，可減官事」，白虎亦是疾病血光訊號，平日宜多行善佈施積德，捐血救人，遇危難可逢凶化吉，化災解厄。

✧宜拜護佑神：觀世音菩薩、虎爺。

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