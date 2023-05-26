假名牌包別用！「讓你漏財變窮」第一名、這兩種錢包也母湯
2023幫自己換一個新錢包，可以提升財運唷!但重點是要換哪種錢包才能招財運呢？如果顏色、樣式沒選好，有可能還會漏財喔!里莎老師教你重新檢視自己的錢包，提升好財運!
檢視錢包是否有漏財的特徵
1.盜版錢包：
有很多人因為財力有限，但卻非常的喜好精品，所以會購買非正品的精品。但卻忽略了使用盜版錢包是對財運非常不好的細節之一。
2.倒楣人的二手錢包：
如果你的錢包是時運不濟的人所送的，雖然這可能是他人的心意，但是二手錢包含有他人對金錢的意念和頻率，建議大家最好避免！
3.不喜歡的錢包：
不管這錢包再怎麼能夠提升財運，你都要先確認這錢包是不是你喜歡的，如果你不喜歡還是早點和它分開吧！拿一個你不喜歡的錢包，錢怎會愉悅的跟你的心呢？當然也就不會幫你帶財守財啦～
會招財的錢包特徵
1.長夾：
據理財專家統計，成功人士幾乎都是使用長皮夾，錢包等於是鈔票的家，就跟每個人喜歡住家環境輕鬆、舒服的道理相同，我們也應該給鈔票一個良好的環境，所以不要把紙鈔折的皺巴巴，而是應該把紙鈔攤平，整整齊齊收進錢包裡。只要能夠做到這件事，那麼你對待金錢的態度應該就會逐漸好轉。
2.鱷魚皮革或蛇紋皮革：
皮夾有各種動物的皮質，鱷魚皮、蛇皮可提升財運，建議在選擇時可以先挑選自身喜歡的素材，顏色不要選擇紅色即可。但如果你是動保人士那這條就可以略過，彼此尊重。
3.幸運人送的長夾皮包
跟倒楣人送的二手錢包是一樣的邏輯，如果送你錢包，不論是二手或新品，你都可以接收到對方的正能量。
4.你喜歡的錢包
你喜愛的錢包頻率是適合你的波長，每天看到錢包就會產生滿滿的衝勁和活力，錢包當然也就會幫你招財守財囉！
5.稍微貴的錢包：
以常理來說，年收入越高的人，相對他用的錢包也不會只有幾百塊吧！錢包的金額和年收入是程正比的，舉例來說皮夾的價值大約是年收入的1/200，也就是說假設年收入300萬，可選擇1萬5千元左右的錢包。
2023癸卯兔年開運色，藍、綠、粉
2023癸卯兔年你不可以錯過的開運錢包顏色分別是藍、綠、粉色這三個色系，2023年是以充沛能量加速改革的一年。因此癸卯兔年的財運、幸運色便圍繞著「雨」、「兔子」相關的顏色，包括海軍藍、綠色、金色、淡藍色、淡綠色、薄荷綠、淡粉色，都是旺財你財運的關鍵！
還有很多喜歡閃閃亮亮的朋友們，推薦你們閃閃發光的漸變色，還有漆皮的也是很好的選擇，除了幸運顏色外，素材上有花草、鱷魚紋等花樣的款式，也是能帶來強運的財運接引！
2023年天赦日換錢包最強大！
最後建議大家換錢包的日子可以選在天赦日來換錢包，在天赦日這一天，不論做什麼都會順利的好日子，來換上招財旺運的錢包一定是最棒的選擇唷!
【2023年還有哪些天赦日？】
2023年7月19日
2023年8月4日
2023年8月18日
2023年10月17日
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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