快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

侯友宜會是2024總統嗎！塔羅專家預言：事業更上一層樓

旺好運／ 李靜唯吠陀占星
新北市長侯友宜日前接受國民黨徵召，將出戰2024總統大選。記者曾原信攝影／報系資料照
新北市長侯友宜日前接受國民黨徵召，將出戰2024總統大選。記者曾原信攝影／報系資料照

新北市長侯友宜已被國民黨徵招擔任2024總統選舉候選人，吠陀占星大師李靜唯老師表示，侯友宜從一個豬肉販的兒子做到警政署署長再做到新北市長，感覺他是一個非常不像政治人物的政治首長，沒有特別標新立異的言論，一直都是不卑不亢，寵辱不驚的沈默淡定。因為2024總統大選實在很重要，所以先幫侯友宜三合一看盤，過程非常繁瑣，就先來了解侯友宜的塔羅密碼，這是可以最快速了解一個人的工具！

侯友宜的塔羅密碼

人格 星星

靈魂 力量

愛情 節制

財富 惡魔

2023 正義

2024 吊人

5/16太陽進入金牛座，而侯友宜吠陀太陽星座就是金牛座。『星星』對應的是水瓶座，所以侯其實是一個非常理性而有大愛的人，靈魂是『力量』代表他的領導力及企圖心都十分旺盛，財富是『惡魔』則對應魔羯座，更是一個會嚴格要求自己去執行理念的土象啟動星座。

至於他對感情的態度是『節制』也對應火象射手座，所以從基層出身的他確實能夠對底層民眾的生活感同身受，這樣的組合不至於有『星星』牌眼高手低，不切實際的缺點，反而能夠在事業上更加務實及拚搏，而早年刑警大隊長的經歷更是讓他不斷在跟『 惡魔』打交道，經歷過無數刑案的大風大浪，也造就他平易近人『接地氣』的人格特質！

流年走『正義』，整合、合作是功課!

侯友宜今年流年牌走『正義』，代表有很強的團隊支持他，類似民進黨 賴清德 能夠得到黨的全力相挺。不過接下來要如何整合競選團隊及找到同心協力的副手才是今年最重要的功課！

明年的『吊人』其實也在提醒侯市長莫忘初衷，在忙於選舉之餘也務必要兼顧好新北市政的工作，有可能會面臨蠟燭兩頭燒的狀況！

侯友宜事業有望更上一層樓

侯友宜的吠陀占星上升星座是水象巨蟹座，太陽金牛，月亮處女，都是非常重感情和吃苦耐勞又願意服務眾生的的星座，尤其今年上半年剛走完本命土星大運的他。事業雖然辛苦卻不斷往上攀升！可喜的是今年6月之後侯開始轉水星大運，事業確實有更上層樓的機會！順帶一提，昨天抽的塔羅牌，侯抽到的是『權杖國王』，這張牌男性貴人運特別旺，權杖也大旺事業，象徵他可以同時得到貴人及權柄。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

侯友宜 星座

延伸閱讀

2024大選「最有帝王相」是誰？命理師預言：這人有疤影響總統路

邀管中閔當副手？侯友宜出席消防暨義消楷模表揚大會 全程微笑不答

侯友宜參加新北義消楷模表揚大會 媒體詢問他笑而不答

影／新北綠黨團要求侯友宜專案報告 藍營議員退席抗議

相關新聞

今天好累好沮喪？你需要「這種精油」來改善心理狀態

一般抓完精油並解釋精油所要傳遞的訊息後，如果身心狀況在還能掌控的狀況下，透過我們所抓取到的精油，我會建議一天使用2至4次，你可以透過薰香，或是調合成按摩油隨身攜帶使用。

侯友宜會是2024總統嗎！塔羅專家預言：事業更上一層樓

新北市長侯友宜已被國民黨徵招擔任2024總統選舉候選人，吠陀占星大師李靜唯老師表示，侯友宜從一個豬肉販的兒子做到警政署署長再做到新北市長，感覺他是一個非常不像政治人物的政治首長，沒有特別標新立異的言論，一直都是不卑不亢，寵辱不驚的沈默淡定。因為2024總統大選實在很重要，所以先幫侯友宜三合一看盤，過程非常繁瑣，就先來了解侯友宜的塔羅密碼，這是可以最快速了解一個人的工具！

12星座最擅長偽裝的事！白羊裝懂、巨蟹裝弱、天秤裝公平？

每個人或多或少都有自己偽裝的一面，不同的星座也有不同的面向。尤其我們對不同的人都有自己想要展現的一面。常說上昇星座是我們面對大眾的面具，而你又不經意在偽裝什麼事情呢？我們一起來看看。（請參考上昇星座、太陽星座）

每日星座運勢／摩羯注意自己的態度 不要莽撞行事

2023-05-24牡羊座短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。【整體運★★★☆☆】左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上

這3個星座女是情場高手！雙魚套路最多「用溫柔語言說最狠的話」

一段感情維持久了，似乎都逃不開慢慢變淡變冷的過程。這現象倒不是愛情還在不在之類的問題，其實經營感情就像放風箏，是需要一些技巧的。只有深諳男女相處之道的人，才能掌握住另一半，讓感情能夠穩定長久的經營。

「討厭你就弄死你」三星座！天秤反擊、魔羯讓人消失、第一名是溫柔的他們

有些人好惡分明，只要討厭一個人，就會討厭到底，甚至是挑起戰爭也沒在帕。命理網站旺好運分享「這些星座討厭你就弄死你」，快看看有那些星座上榜，「道不同不相為謀」快離他們遠一點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦