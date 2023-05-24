侯友宜會是2024總統嗎！塔羅專家預言：事業更上一層樓

新北市長侯友宜已被國民黨徵招擔任2024總統選舉候選人，吠陀占星大師李靜唯老師表示，侯友宜從一個豬肉販的兒子做到警政署署長再做到新北市長，感覺他是一個非常不像政治人物的政治首長，沒有特別標新立異的言論，一直都是不卑不亢，寵辱不驚的沈默淡定。因為2024總統大選實在很重要，所以先幫侯友宜三合一看盤，過程非常繁瑣，就先來了解侯友宜的塔羅密碼，這是可以最快速了解一個人的工具！

侯友宜的塔羅密碼 人格 星星 靈魂 力量 愛情 節制 財富 惡魔 2023 正義 2024 吊人

5/16太陽進入金牛座，而侯友宜吠陀太陽星座就是金牛座。『星星』對應的是水瓶座，所以侯其實是一個非常理性而有大愛的人，靈魂是『力量』代表他的領導力及企圖心都十分旺盛，財富是『惡魔』則對應魔羯座，更是一個會嚴格要求自己去執行理念的土象啟動星座。

至於他對感情的態度是『節制』也對應火象射手座，所以從基層出身的他確實能夠對底層民眾的生活感同身受，這樣的組合不至於有『星星』牌眼高手低，不切實際的缺點，反而能夠在事業上更加務實及拚搏，而早年刑警大隊長的經歷更是讓他不斷在跟『 惡魔』打交道，經歷過無數刑案的大風大浪，也造就他平易近人『接地氣』的人格特質！

流年走『正義』，整合、合作是功課!

侯友宜今年流年牌走『正義』，代表有很強的團隊支持他，類似民進黨 賴清德 能夠得到黨的全力相挺。不過接下來要如何整合競選團隊及找到同心協力的副手才是今年最重要的功課！

明年的『吊人』其實也在提醒侯市長莫忘初衷，在忙於選舉之餘也務必要兼顧好新北市政的工作，有可能會面臨蠟燭兩頭燒的狀況！

侯友宜事業有望更上一層樓

侯友宜的吠陀占星上升星座是水象巨蟹座，太陽金牛，月亮處女，都是非常重感情和吃苦耐勞又願意服務眾生的的星座，尤其今年上半年剛走完本命土星大運的他。事業雖然辛苦卻不斷往上攀升！可喜的是今年6月之後侯開始轉水星大運，事業確實有更上層樓的機會！順帶一提，昨天抽的塔羅牌，侯抽到的是『權杖國王』，這張牌男性貴人運特別旺，權杖也大旺事業，象徵他可以同時得到貴人及權柄。

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