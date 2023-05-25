快訊

通緝至2057年 康友KY前董座黃文烈過境泰國落網

法國富豪怎麼挑女僕？最忌諱「長得太可愛的」

女兒在高中校門口遇公車超速闖紅燈被輾斃…母走不出悲傷 冰櫃擺客廳22天

「為何我的人生好坎坷？」8大苦命面相曝！中越多項越勞碌命

聯合新聞網／ 綜合報導
面相可以看出一個人的運勢，圖為面相示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
面相可以看出一個人的運勢，圖為面相示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

面相就可以看出運氣，命理師湯鎮瑋老師分享影片「八大苦命臉的面相，要注意」，老師說有這些面相的人，一生中可能會遇到比較多障礙，如果這八項有超過一半符合，可能就是「披荊斬棘的哥哥或姊姊」。

老師也強調，現在後天醫美、化妝都很發達，所以五官可以藉由後天改變。老師也肯定整形會對面相有幫助，因為所謂「相由心生」，外在變美變帥，內心也會開心，所以相也可能跟著改變。

八大苦命臉面相：

一、太陽穴凹陷、狹窄

太陽穴叫做天倉，太陽穴也代表夫妻宮，夫妻宮凹陷、狹窄都不好。太陽穴如果只有一根或一根半手指頭寬就算窄，有些人凹陷很深也不好，代表感情中得不到另一半的幫助，這一生感情多波折，阻礙，會比較苦命一點。

二、頭尖尖，栗子頭

額頭比較尖也是苦命相，有點像卡通「櫻桃小丸子」的朋友永澤，額頭尖兩側窄，兩側髮際線胎毛讓額頭看起來尖窄。額頭的寬度不要太窄，男生從髮際線到眉心最好要有三根半到四根手指頭寬，女生的話就是三指到三指半。

頭比較尖、額頭窄的人，先天貴人運比較少，一生中比較勞碌奔波，必須靠自己自立自強。他們一生缺少好的機緣巧遇，另外，如果額頭有很多紋路或凹陷也比較勞碌。

三、臉大鼻小、鼻大臉小

鼻子是夫妻宮，當女生臉大鼻小，代表她一輩子很難得到老公的幫助。可能老公人很好，但可能經濟不好，或是妳嫁人之後，可能要照顧家庭又要拚事業，很勞碌。

若是相反，一個人鼻大臉小，比例有明顯落差，這樣的人比較孤傲，容易活在自己的世界，所以到後來朋友、家人也容易遠離他們，晚年很容易變成一個人，因為他們有很多眉眉角角，沒辦法和別人相處。

四、眉心太窄

眉心是兩眉之間，又叫做印堂。如果眉心很窄，雜毛很多甚至眉毛連在一起，或是眉間只有一根手指寬，都算太窄比較不好。

眉心如果有橫紋、直紋，更代表一生中是非、官非，牢獄之災不斷，常常會捲入一些莫名其妙的事情，或是本人容易變成是非製造機，常常需要處理官司或是感情問題。若是男生眉間有直紋、橫紋，且命中桃花又旺，這種人一生都在處理桃花糾紛，也很容易臨老入花叢。

五、顴骨低陷或顴骨橫張

一般我們希望有蘋果肌，也就是笑起來顴骨比較集中。但有些人顴骨塌陷，一生中比較容易受到不公平的對待，或是容易因為貪多嚼不爛，因小失大。

顴骨代表一個人權力象徵，顴骨橫張的人會想掌權，想做老大，但別人不服他，就算上去也很快摔下來。如果顴骨橫張、低陷，建議要盡量學習「老二哲學」，不要強出頭，會容易兵敗如山倒。

六、眼珠小、沒眼神

黑眼珠占眼睛比例越多越好，如果黑眼珠很小，變成三白眼、四白眼都不好。如果一個人黑眼珠小又無神，看起來很累，這樣的人一生中意外血光、意外事故較多。

因為眼睛代表貴氣，黑眼珠小代表這個人行事衝動，容易被人煽動，容易看走眼，眼睛沒神也代表耳根子軟，容易找不到方向，容易做錯決定導致失敗。

建議黑眼珠小的人，可以戴隱形眼鏡放大片，把黑眼球變大，改善面相缺點。

七、嘴巴小、常張嘴

嘴巴小又沒事常常張開，是不好的。嘴巴代表慾望的表現，嘴巴大的人慾望重，但正因為有正向的慾望，一個人的企圖心、積極度會更強。而小嘴巴的人較保守，代表墨守成規、沒有膽子，很難創造人生格局，或是改變機會。

至於多小才算是嘴巴小？在不笑的狀態下，可從眼頭畫兩條虛線下來，如果嘴巴在虛線內，且明顯沒有超過，就算是小嘴巴。

至於，嘴巴沒事就闔不上開開也不好，嘴巴開開代表人的氣短，人很難精氣神飽滿，做事情沒衝勁沒動力。

如果想要改善嘴巴小的面相問題，不妨多微笑，可以增加人的積極度。

八、三才不均、下巴短

三才是天人地，髮際線到眉毛叫「天格」，代表青少年的運氣，眉毛到鼻頭叫「人格」，代表中年的運氣，鼻頭到下巴叫「地格」，代表晚年的運氣。

可以用手指量一下你的臉，天人地三段都均等，代表一個人這一生機緣巧遇，縱使有波折，都能逢凶化吉。如果有一段特別明顯短，代表你在那段時期容易遇到障礙，如果三才不均等，又逢到下巴短，或是下巴內縮，可能會影響老運。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

面相

延伸閱讀

苛薄男人四種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

農曆3月運勢(下)／狗脫單有望、鼠怕破財！兩生肖「管好嘴巴」

農曆3月運勢(上)／驛馬星入座！羊容易遇仙人跳 這些生肖當心「車關」

2024大選「最有帝王相」是誰？命理師預言：這人有疤影響總統路

相關新聞

「為何我的人生好坎坷？」8大苦命面相曝！中越多項越勞碌命

看面相就可以看出運氣，命理師湯鎮瑋老師分享影片「八大苦命臉的面相，要注意」，老師說有這些面相的人，一生中可能會遇到比較多障礙需要跨越，如果這八項有超過一半都符合，可能就是披荊斬棘的哥哥或姊姊。

農曆四月總運預測：哪些命格人氣爆棚、感情有新發展？

2023年癸卯年農曆四月（國曆2023/5/19～2023/6/17），迎來【小滿與芒種】節氣，南方雨水豐盈，北方小麥飽滿，小滿不溢，田間一片生機，一切都剛剛好。遇小滿、芒種的農曆四月，總體運程是否令你滿意？會有小確幸嗎？科技紫微網為你預測一番。

每日星座運勢／牡羊新的合作方案會 讓你充滿鬥志

2023-05-25牡羊座短評：一些新的改變會讓你收益良多。【整體運★★★★☆】今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個

不是劈腿啦！「這些星座戀愛超低調」有人要隱私、這星座怕別人嫌另一半

談戀愛是很開心的事，但有些星座從不高調曬恩愛，總是默默的經營戀情。是怕感情見光死？或是有其他原因？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「12星座有哪5個星座，談戀愛的時候超級低調？！」，建議可以參考太陽星座、金星。

今天好累好沮喪？你需要「這種精油」來改善心理狀態

一般抓完精油並解釋精油所要傳遞的訊息後，如果身心狀況在還能掌控的狀況下，透過我們所抓取到的精油，我會建議一天使用2至4次，你可以透過薰香，或是調合成按摩油隨身攜帶使用。

侯友宜會是2024總統嗎！塔羅專家預言：事業更上一層樓

新北市長侯友宜已被國民黨徵招擔任2024總統選舉候選人，吠陀占星大師李靜唯老師表示，侯友宜從一個豬肉販的兒子做到警政署署長再做到新北市長，感覺他是一個非常不像政治人物的政治首長，沒有特別標新立異的言論，一直都是不卑不亢，寵辱不驚的沈默淡定。因為2024總統大選實在很重要，所以先幫侯友宜三合一看盤，過程非常繁瑣，就先來了解侯友宜的塔羅密碼，這是可以最快速了解一個人的工具！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦