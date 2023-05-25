「為何我的人生好坎坷？」8大苦命面相曝！中越多項越勞碌命

看面相就可以看出運氣，命理師湯鎮瑋老師分享影片「八大苦命臉的面相，要注意」，老師說有這些面相的人，一生中可能會遇到比較多障礙，如果這八項有超過一半符合，可能就是「披荊斬棘的哥哥或姊姊」。

老師也強調，現在後天醫美、化妝都很發達，所以五官可以藉由後天改變。老師也肯定整形會對面相有幫助，因為所謂「相由心生」，外在變美變帥，內心也會開心，所以相也可能跟著改變。

八大苦命臉面相：

一、太陽穴凹陷、狹窄

太陽穴叫做天倉，太陽穴也代表夫妻宮，夫妻宮凹陷、狹窄都不好。太陽穴如果只有一根或一根半手指頭寬就算窄，有些人凹陷很深也不好，代表感情中得不到另一半的幫助，這一生感情多波折，阻礙，會比較苦命一點。

二、頭尖尖，栗子頭

額頭比較尖也是苦命相，有點像卡通「櫻桃小丸子」的朋友永澤，額頭尖兩側窄，兩側髮際線胎毛讓額頭看起來尖窄。額頭的寬度不要太窄，男生從髮際線到眉心最好要有三根半到四根手指頭寬，女生的話就是三指到三指半。

頭比較尖、額頭窄的人，先天貴人運比較少，一生中比較勞碌奔波，必須靠自己自立自強。他們一生缺少好的機緣巧遇，另外，如果額頭有很多紋路或凹陷也比較勞碌。

三、臉大鼻小、鼻大臉小

鼻子是夫妻宮，當女生臉大鼻小，代表她一輩子很難得到老公的幫助。可能老公人很好，但可能經濟不好，或是妳嫁人之後，可能要照顧家庭又要拚事業，很勞碌。

若是相反，一個人鼻大臉小，比例有明顯落差，這樣的人比較孤傲，容易活在自己的世界，所以到後來朋友、家人也容易遠離他們，晚年很容易變成一個人，因為他們有很多眉眉角角，沒辦法和別人相處。

四、眉心太窄

眉心是兩眉之間，又叫做印堂。如果眉心很窄，雜毛很多甚至眉毛連在一起，或是眉間只有一根手指寬，都算太窄比較不好。

眉心如果有橫紋、直紋，更代表一生中是非、官非，牢獄之災不斷，常常會捲入一些莫名其妙的事情，或是本人容易變成是非製造機，常常需要處理官司或是感情問題。若是男生眉間有直紋、橫紋，且命中桃花又旺，這種人一生都在處理桃花糾紛，也很容易臨老入花叢。

五、顴骨低陷或顴骨橫張

一般我們希望有蘋果肌，也就是笑起來顴骨比較集中。但有些人顴骨塌陷，一生中比較容易受到不公平的對待，或是容易因為貪多嚼不爛，因小失大。

顴骨代表一個人權力象徵，顴骨橫張的人會想掌權，想做老大，但別人不服他，就算上去也很快摔下來。如果顴骨橫張、低陷，建議要盡量學習「老二哲學」，不要強出頭，會容易兵敗如山倒。

六、眼珠小、沒眼神

黑眼珠占眼睛比例越多越好，如果黑眼珠很小，變成三白眼、四白眼都不好。如果一個人黑眼珠小又無神，看起來很累，這樣的人一生中意外血光、意外事故較多。

因為眼睛代表貴氣，黑眼珠小代表這個人行事衝動，容易被人煽動，容易看走眼，眼睛沒神也代表耳根子軟，容易找不到方向，容易做錯決定導致失敗。

建議黑眼珠小的人，可以戴隱形眼鏡放大片，把黑眼球變大，改善面相缺點。

七、嘴巴小、常張嘴

嘴巴小又沒事常常張開，是不好的。嘴巴代表慾望的表現，嘴巴大的人慾望重，但正因為有正向的慾望，一個人的企圖心、積極度會更強。而小嘴巴的人較保守，代表墨守成規、沒有膽子，很難創造人生格局，或是改變機會。

至於多小才算是嘴巴小？在不笑的狀態下，可從眼頭畫兩條虛線下來，如果嘴巴在虛線內，且明顯沒有超過，就算是小嘴巴。

至於，嘴巴沒事就闔不上開開也不好，嘴巴開開代表人的氣短，人很難精氣神飽滿，做事情沒衝勁沒動力。

如果想要改善嘴巴小的面相問題，不妨多微笑，可以增加人的積極度。

八、三才不均、下巴短

三才是天人地，髮際線到眉毛叫「天格」，代表青少年的運氣，眉毛到鼻頭叫「人格」，代表中年的運氣，鼻頭到下巴叫「地格」，代表晚年的運氣。

可以用手指量一下你的臉，天人地三段都均等，代表一個人這一生機緣巧遇，縱使有波折，都能逢凶化吉。如果有一段特別明顯短，代表你在那段時期容易遇到障礙，如果三才不均等，又逢到下巴短，或是下巴內縮，可能會影響老運。

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