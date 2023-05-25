大哭？發飆？那些都是你！MBTI脫下面具 「三階段」做最舒服的自己

你是否曾在喝醉或壓力大的時候，忽然變了一個樣？例如本來很開朗外向，黃湯下肚後卻忽然開始大哭？或是本來在家族跟公司裡都是最溫順的乖寶寶，某天卻忽然在家族聚會或公司會議上發飆、大吼大叫？

因為跟原本的人設差太多，所以發生之後，大家很喜歡為這種狀態找藉口，認定「你只是喝醉了」、「你最近壓力太大」。這種狀態被當作偶發事件，而非你這個人的真實性格。

但，如果我說，這些不尋常或失控的狀態都是真正的你，你相信嗎？

如果你想做最舒服的自己，就要知道，這些都是你的一部分—只是你不想看到罷了。

如果你要成長，就得先看到自己的全貌，而不是只有你想讓人看到的那一面，並接受你壓抑的部分。

完整，不用完美

因為MBTI，我領悟到要活出最舒服的自己，必須經過三個階段。

第一階段是先了解自己的特質，也就是你的天賦。這是你與生俱來的傾向、比別人更容易上手的區塊，也最可能是你的自信來源。就像我跟很多人相比，我更喜歡也更擅長設定目標跟擬定執行計畫。因此，這慢慢成為我在社會上的人設，或是別人給我貼的標籤。

很多人會再接再厲提升強項，希望自己可以更完美。

不過，就像我可以繼續加強執行力，但是我永遠不可能在執行過程完全不出，或成為全世界執行力最強的人。而且你可能會發現，只運用自己擅長的特質，成長會遇到瓶頸。以榮格的說法，你如果沒有完整，怎麼會完美呢？所以第二階段，更重要的是了解自己的盲點，也就是你不擅長或不願意接受的那些部分，以及你的特質可能碰到的負面詮釋。

如果你現在有很高的社會地位，你可能會想：「我發展得這麼好，為什麼需要做這種事？」但是你想一下，你是否滿意跟家人、朋友、同事之間的關係？因為你若不去面對自己的盲點，可能就會一直把它投射在別人身上，成為一套重複的劇本。

這個概念不容易理解，就拿我來做例子吧。當我之前的人設是女強人時，我討厭談感覺，因為感覺包含了難過與受傷，那對我來說是情緒化與脆弱的表現，而且我覺得與其坐著談感覺，還不如多做些有建設性的事情；但前面說過了，其實我有十年左右都覺得自己很受傷、很無助。

當我不承認也不容許自己展現那一面時，看到別人顯露難過或受傷就會無法忍受。我覺得那個人與其流淚，還不如抓緊時間想辦法站起來。結果，我常常覺得身邊的人都很脆弱、情緒化。我如果沒有辦法接受自己的這一面，永遠都會帶著對自己的批判來看待他們。

前面也提過，你自以為的優點，其實可能是別人眼中的缺點。你的靈活機智，在別人眼中可能是不踏實、小聰明；你的擇善固執，可能是別人眼中的不合群。所以了解自己特質可能的盲點以及看到自己壓抑的部分，你才會明白為什麼你會共創一些關係中的動力、為什麼你老是吸引某些特質的人與類似的狀況，你也才能夠知道有哪些地方需要注意。

第三階段則是榮格說的個體化過程（individuation），讓你整合特質跟盲點，也就是所謂的「陰陽調和」了。只有這樣，你才能愈來愈完整、愈來愈展現出特色。例如，ENTJ 傾向的我在YouTube 頻道想宣導如何將心理學應用在生活中，我可以運用自身特長，把重點條列呈現，但是這麼做肯定會碰到瓶頸，因為完全知識性的內容無法跟大家產生共鳴。如果我想讓更多人理解、發揮更大的影響力，那麼我必須學習理解自己的內在情感，進而同理其他人的感受，這樣才能達成目標。

如果你只專注發展強項，想要登峰造極，那麼你可能在某部分很成功，也有很大的成就感（事業很強、人緣很好等），但你不完整的那一面會讓你心裡有個缺口，也許影響你的關係，也許影響你的感受；最重要的是，它阻礙了你的成長，讓你總是不能脫下面具做最舒服的自己。

脫下面具，才能重生

榮格曾說，「若要澈悟，就不能單靠想像光明的樣貌，而是必須讓意識看到幽暗的那一面」，他也說過「想要達到醒覺，勢必經歷痛苦」，也就是說，脫下面具的過程通常很不舒服。

第一，你可能發現，你竟然也有自己已經討厭了一輩子的特質，而這件事情很難接受，甚至令你感到生氣。

第二，你很難移除你對這個特質的批判。

第三，你可能會看到很多人生的挑戰都是自己共創出

來的，無法怪罪於外在因素或命運。所以許多人這輩子都不願意去看被自己壓抑的一面，也不願意去跟它和解。

以我來說，最符合我的類型是ENTJ。這個類型擅長運用邏輯創新，做事會目標導向，但弱點是不太看重情緒與自己的價值觀。我在40 歲以前一直覺得人「應該」就事論事，「不應該」被情緒影響到該做的事情。我常常不太曉得自己的情緒在告訴我什麼，只知道有時心情會莫名地不好、會發脾氣，但那究竟是焦慮、生氣、失望、難過或罪惡感？很多時候我並不清楚，甚至，我有時根本沒覺察到自己有情緒。

有一次跟好姊妹一起出遊，明明是媽媽們的放風好時機，我們也吃飯、逛街購物，做了很久沒機會做的事情，但是到了第三天，好友們告訴我：「你好焦慮，讓我們在你旁邊都無法放鬆。」若不是他們這麼說，我自己可是完全沒有察覺。我以為自己是很冷靜、沒有情緒的人，其實我只是看不到自己的情緒。對情緒很有自覺的人可能覺得不可思議，但這真的是我碰到的狀況。

近年來的我，從不願意看到情緒、無法跟自己的情緒連結，到承認自己有脆弱的那一面、了解自己必須好好發展盲點，已經走了好長一段路。儘管如此，對我來說，要找到自己的信念、存在意義跟自身情感的意義，到現在都還是個挑戰。現在的我已經能覺察自己的情緒，但還是常常要花許多時間試圖了解它背後的意義。

例如，我曾經接了一份我覺得非常有意義、我「應該」要做的工作。但在工作的過程中，一直有個不舒服又陌生的感覺。開始學習與情緒連結的我，嘗試理解這感受到底是什麼。

是我不喜歡這份工作？但怎麼會不喜歡？這是我夢寐以求的工作！

也許只是目前工作碰到瓶頸？但什麼工作不會碰到瓶頸？就看到它、接受它就好了！

還是我最近太累？是不是休個假就好了？

我每天都在思索這個情緒的意義，身體與潛意識究竟想要告訴我什麼？有時候真的很煩也很氣，為什麼自己老是搞不懂，忍不住就會想：「不然就照老方法，設定了目標後就往前衝？管他這個情緒代表什麼意思，不要想就好了，不然這樣實在太沒效率了！」但是我知道，如果這功課不做完，之後的人生可能會重複出現同樣的問題、同樣的傷痛，像是在漩渦中永遠出不來。 《MBTI 我，和我的使用說明書》。圖／三采文化提供

這樣的日子過了約兩個月（我F 傾向的朋友們都覺得其實更久），我透過冥想以及做教練用的一些工具，耐心地面對自己。終於有一天，我看懂這份情緒了！原來，雖然我認同組織的願景，對於組織發展的方向卻有不同的想法，但是我的理智又不願意放棄這份工作，也害怕一旦放手，就無法符合我預期的圖像，又會影響人設，所以我非常不舒服。不過，當看清楚了，也正向面對這個問題後，忽然身體變輕了，也睡得著了。

這，我想，就是戴上面具跟脫下面具的差別。這就是逼自己做「最好的自己」與讓自己做「最舒服的自己」的差別。

(本文摘錄自《MBTI 我，和我的使用說明書》，三采文化出版，未經同意禁止轉載。)