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統一發票將開獎！本週財運最旺TOP5 B型這生肖「錢財滾滾來」臉上都是喜悅

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人將成交鉅額交易，大賺一筆，有人卻能填補空缺，升職加薪，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬馬

日復一日的上班族朋友們，常感嘆只能領死薪水，就算期望加薪，也是遙遙無期，或是微幅調升而已，但在這個星期，將會有特別的情況產生，在自己的工作環境中，可能會有資深人員調離，或是因個人因素而辭職，這時候你就要好好表現，有望替補空缺，讓自己升職加薪。

第四名：血型O型+生肖屬兔

本週在投資運勢上相當不錯，有機會獲得過去從未接觸過的投資項目，或是一些新興的訊息，讓你像看到桃花源一般，進入一個新的世界，建議可以和久未聯繫的朋友來場聚餐，在用餐的過程中，相互討論財經等資訊，就能探聽到不少對自有幫助的消息。

第三名：血型AB型+生肖屬蛇

從事個人工作室，例如自製食品加工，或是創意手工品，屬於自製自售的人，在這段時間，可要好好努力了，老天爺將給你一筆大訂單，有機會讓你賺進大把鈔票，但提醒你，接單要量力而為，千萬不可超出自身產量，以免影響到商譽，讓客戶往後不再回流。

第二名：血型AB型+生肖屬狗

仲介業在本週的人氣相當強盛，能夠得到過去客戶的介紹，讓你獲取非常大的利益，尤其是房屋仲介人員，能夠談成鉅額交易，但是在過程中一定要有耐心，無論是買方或是賣方，都會不斷的向你詢問相關問題，請用設身處地的心態來服務，不僅能得到好評，更能加速成交的時間。

第一名：血型B型+生肖屬雞

如果你是從事小吃業的朋友，無論有店面或是沒有店面，這週財運將滾滾而來，你會發現，經常遇到一群群的遊客，一次點大量的商品，讓你忙得不可開交，把喜悅都寫在臉上，但是在繁忙中，一定要注意親切的服務，以及環境衛生，讓食用者吃得安心，錢財也來得有良心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖運勢

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