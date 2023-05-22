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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情勝券在握 雙魚賺錢機會多

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報5/22-5/28】

星象影響：火星進獅子、太陽進雙子

火星進獅子，開啟桃花年，好好把握桃花月份。太陽進雙子，周遭氛圍變熱鬧，計畫付諸行動，人際關係活絡互動頻繁，熱衷參與藝文活動、演藝圈及親子相關話題；眾人動起來，有機會做出生涯轉變的重大決定。

12星座個別運勢：

金牛：控制情緒讓危機變轉機，感情上有機會斷捨離

獅子：計畫無法兼顧需慎選，和另一半先保持距離

處女：把握恢復健康良機，感情的問題先修正自己

天秤：忙碌中調整問題、積極引來貴人，感情要給對方安全感

牡羊：與同事協力事半功倍，感情上雙方彼此互補

天蠍：工作忙碌卻效率不足，對另一半小心別遷怒

魔羯：工作量大注意養生，面對感情問題可多溝通

水瓶：因應他人需求而累到自己，感情爭執是求好心切

雙子：貴人多備受矚目，感情上小心漏電電錯人

巨蟹：工作有機會啟動新案件，感情上勝券在握

射手：事業上有得力助手，受到年輕桃花歡迎

雙魚：工作有機會賺到錢，與另一半相處多溝通價值觀

星座運勢 唐綺陽

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