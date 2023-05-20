下周生肖運勢／雞、龍超旺還會遇「貴人」 羊有驚喜財運
命理專家曼樺老師分析，5/21-5/27各生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。
【事業運前三名】
NO1.雞
本周運勢大好，為第一名。工作上一切平安順利。心想事成接下來的計畫合作，感謝貴人一路照顧。
NO2.龍、猴
龍：本週運勢當旺，貴人出現，為第二名。主管大力讚賞你的專業及勤奮能力，賦予你新一輪的業務與責任。
猴：旺盛運勢再下一城，同為第二名。手上進行案子進度催快，加班免不了，但是還是得加緊腳步。
NO3.羊
本週運勢穩中求貴，為第三名。經過長期的追蹤客戶，展現高度誠意，終於感受到相對獲得的成果。
【財運前三名】
NO1.雞
臨時來的遠方財，讓你業務倍增，獎金增多，好不開心。做好更多的理財準備，甚至買些黃金儲存。
NO2.猴
本周正財豐厚，一邊努力工作，投入相對的時間成本，還好收入也相對增加不少，頗令人欣慰。
NO3.羊
本周財運有驚喜，原本不看好的案子，又回頭找你。偏財增加不少，也是補了之前漏洞的財庫。
【愛情前三名】
NO1.雞、龍
雞：本周單身女性可能喜從中來，戀愛成功。新婚女性有極高的機率懷孕成功，都是令人羨慕，值得喝采。
龍：愛情運不錯的一周，珍惜與享受，是你目前的心態。不想去設定任何的答案，無論能否和他走下去，都要靠用心與呵護。
NO2.猴
家庭運甜蜜，放假遠行的計劃，增加平淡夫妻生活上的一些互動，無形之中也把家親子的關係重新建立了。
NO3.鼠
未婚男性本週在商業場合上有欣賞的對象出現，主動一點可與異性擦出愛情火花，婚戀之途大有進展。
【健康前三名】
NO1.龍
健康運不錯，運動量加大的一周，工作不忙碌就要擁有身體健康。無論如何要調節體能，隨時保持最佳狀況。
NO2.鼠
健康運挺好，持續的晚間游泳，是你最近以來持續的睡前運動，你發現比任何的助眠飲料或是為他命都有效。
NO3.猴
健康運不俗，炎炎夏日馬上來臨，喜歡享用輕食有機蔬果沙拉，清潔乾淨，吃得健康更是重要。
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