卡費總是還不完！12星座誰最常借貸 牡羊愛搶第一個買、這星座「買下來是命運使然」
當出現想買的東西，又偏偏碰上手頭緊的時候，可能需要靠刷卡分期付款或借貸支付。然而若是不善於理財，濫用之下，可能會讓債務如雪球般愈滾愈大。近來日本媒體「占TV」，就排行十二星座的人，誰最容易使用信用貸款。
第12名 天秤座
天秤座喜歡美麗的事物，但執著心不強，會理性消費。
第11名 金牛座
金牛座會想得到感興趣的商品，但他們也有計劃性，所以不會弄到自己無法償還。
第10名 天蠍座
天蠍座不會衝動購買，只有在真正需要的時候才會借貸，也會記清楚自己的債務狀況。
第9名 魔羯座
魔羯座責任感強，所以他們無法忍受拖延付款。
第8名 巨蟹座
巨蟹座本來就個性節儉，比起多支付手續費，他們寧願用便宜的方式購買。
第7名 處女座
處女座善於理財，消費都有計畫性，本來就不容易缺錢。
第6名 水瓶座
水瓶座碰到喜歡的東西，就容易不去計較多少錢，會用分期付款的方式購買昂貴的商品。
第5名 雙子座
雙子座好奇心旺盛，一旦有令人感興趣的商品，他們就會立刻下手。然而事後後悔的可能性也很高。
第4名 射手座
射手座個性樂天，平常雖然喜歡購物，但容易完全忘記曾經買過什麼。
第3名 獅子座
重視面子的獅子座，為了吸引目光，往往會花大錢購買奢侈品。即使沒有錢，也可能用借貸的方式購買，以追求自我理想形象。結果就容易不知不覺中，背負起了巨大債務。
第2名 牡羊座
行動力旺盛且個性急躁的牡羊座，一旦想要某樣東西，就會立即想辦法納為己有。他們與生俱來的狩獵本能，無法接受東西被別人搶先一步買走。然而，他們的一時興起後，也容易在付款時冷靜下來，思索「為什麼我要買這個」。
第1名 雙魚座
雙魚座的一切行動全靠感情驅使，在第六感出現時，讓他們會深深相信買下某商品是出於某種命運。即使手頭再緊，他們仍堅信不會是大問題。結果就是債務越欠越多，變成難以填平的無底洞。
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