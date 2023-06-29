每日星座運勢／獅子好運與工作有關 適宜外出洽談

2023-06-29

牡羊座

短評：好運氣與你相隨。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★★☆】

有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 碧空藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：運勢平順，默默付出必有回報。

【整體運★★★☆☆】

今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

【事業運★★★☆☆】

任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。

【財富運★★★★☆】

財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 夕陽橙

開運方位：西北方向

雙子座

短評：說話放溫柔點。

【整體運★★☆☆☆】

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

【愛情運★★★☆☆】

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

【事業運★★☆☆☆】

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：宜安穩求財。

【整體運★★☆☆☆】

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★★☆☆】

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：西北方向

獅子座

短評：工作順利的一天。

【整體運★★★★★】

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

【愛情運★★★★☆】

有機會與愛情近距離接觸，單身者容易遇到令你想要戀愛的對象。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

財運小噴發！好運大多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙

開運方位：西南方向

處女座

短評：人緣優，易得助力。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★☆☆☆】

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

【事業運★★★★☆】

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

天秤座

短評：多點愛心，多點用心。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

【財富運★★★★☆】

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 香吉士黃

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：做好自己的事，少管閒事。

【整體運★★☆☆☆】

在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，雖然有心動的感覺，但戀情進展不易；已婚者容易感受到另一半的強勢。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可，可是你依然必須秉持吃苦耐勞的精神來打理一切！

【財富運★★★☆☆】

花錢相當隨興，多用在享受、玩樂、旅遊上。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 水鑽藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：陷於內鬥讓你吃不到好果子。

【整體運★☆☆☆☆】

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★☆☆☆☆】

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：貪玩的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天你總想著玩，很難把心思放在工作、學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心，但玩起來會忘了自己的經濟狀況；不加以控制，會嚴重超支哦！

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，單身者懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會將悄然降臨！

【事業運★★★☆☆】

需要你處理的事情大多都比較繁瑣，因此工作時要特別細心，否則很容易因為某個小問題而影響全局。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，以免惹來一身腥。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：動力十足，喜歡挑戰。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平的一天。雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

【事業運★★★★☆】

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心頗強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 芒果黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：公關不宜出擊，還是靜守為妙。

【整體運★★★☆☆】

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

【愛情運★★☆☆☆】

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變得結巴。

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

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