每日星座運勢／天秤異地謀生有發展 出行感情增運

2023-06-28

牡羊座

短評：愛情出現新情況。

【整體運★★★☆☆】

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

【愛情運★★★★☆】

愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

【事業運★★★☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 臘梅白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

【整體運★★★☆☆】

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活顯得有些沉悶，與伴侶互動時試著多表現感性的一面，可讓感情升溫。

【事業運★★★★☆】

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收獲。

【財富運★★★☆☆】

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

雙子座

短評：邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

【整體運★★★☆☆】

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

【事業運★★★☆☆】

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：異性緣佳，充滿激情的一天。

【整體運★★★★☆】

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

【愛情運★★★★☆】

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可經由伴侶的擁抱得到抒解與慰藉。

【事業運★★★☆☆】

一分耕耘一分收穫，別想不勞而獲。老老實實把份內事做好，別分心。

【財富運★★★☆☆】

購物時，別貪圖小便宜！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 可可棕

開運方位：正北方向

獅子座

短評：運勢頗有起伏。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

【愛情運★★☆☆☆】

多一點包容與理解，對事情少一些堅持己見，夫妻之間就能避免很多爭吵。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運相當差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！所以今日宜屏氣凝神，保持腦袋的清醒。

【財富運★★★☆☆】

財運程度普通，往往是發生危機，幸運之神才會眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 脆梅青

開運方位：西南方向

處女座

短評：想像力豐富，增強行動力。

【整體運★★★☆☆】

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！

【事業運★★★☆☆】

思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。

【財富運★★★☆☆】

大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 睡蓮紫

開運方位：西北方向

天秤座

短評：異地謀生者有不錯的發展機會。

【整體運★★★★★】

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

【愛情運★★★★☆】

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑、提高辦事效率。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象。想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 珍珠白

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：易有好事降臨的日子。

【整體運★★★★☆】

財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

【事業運★★★★☆】

獨立、迅速的解決問題，能讓你充滿成就感。

【財富運★★★★☆】

有收到禮品、紅包的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：維護好現有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

【愛情運★★★☆☆】

自制力較弱，情慾旺盛，小心急於戀愛而投入一段感情中，影響正緣。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。

【財富運★★★☆☆】

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：小不忍，則亂大謀。

【整體運★★☆☆☆】

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

【愛情運★★★☆☆】

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

【事業運★★☆☆☆】

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：財運較弱，投資應謹慎。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對錢財的慾望強烈，冒險心態重，耳邊回響著一本萬利的投資消息，刺激著你的大腦，過於相信宣傳，衝動投資小心血本無歸。學生族上課容易恍神，特別是女生，有胡思亂想的傾向。

【愛情運★☆☆☆☆】

易受情緒影響，與伴侶的相處不太愉快，宜暫時分離，各忙各的為佳。

【事業運★★☆☆☆】

今天在工作中競爭、忙碌難免，需耐著性子慢慢處理，多多請教前輩。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財難留住，送禮、請客不會手軟，缺乏理性評估，支出頗大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：今天運勢較低，克制自己情緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

【愛情運★★☆☆☆】

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

【財富運★★★☆☆】

經商者多因周轉問題而奔波。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】