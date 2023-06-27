每日星座運勢／處女遇見事業的伯樂 得財見好就收

2023-06-27

牡羊座

短評：不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

【整體運★★★☆☆】

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

【愛情運★★★★☆】

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★★★☆☆】

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 琉璃銀

開運方位：正東方向

金牛座

短評：今天的運勢跌宕起伏。

【整體運★★☆☆☆】

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者不易感受到伴侶的溫暖，遇到問題切忌冷戰，應以理性平和的態度跟對方溝通交流。

【事業運★★☆☆☆】

情緒會受你爭我奪的混亂環境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 桐花白

開運方位：西北方向

雙子座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 琉璃銀

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：用心裝扮你的生活色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

【事業運★★★★☆】

撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天。你對金錢的敏銳度不算太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：過分表現自我，易被打壓。

【整體運★★☆☆☆】

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：東南方向

處女座

短評：難得的知遇之恩。

【整體運★★★★★】

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

【整體運★☆☆☆☆】

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運略顯低落，桃花在奔來的路上易受阻。勿徘徊不前，要更勇敢一點。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意一意孤行下恐會破財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：感情甜蜜，溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

【愛情運★★★★★】

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。

【財富運★★★★☆】

財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

射手座

短評：利弊隨時可能轉換。

【整體運★★★☆☆】

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

【愛情運★★★★☆】

很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！

【事業運★★★☆☆】

求職者沒有設定好明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，最好在參加面試前做足準備，被錄用的機率才會提高。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：有機會到外地辦事，得貴人相助。

【整體運★★★☆☆】

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

【事業運★★★★☆】

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

【財富運★★★☆☆】

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：心中有目標，積極向前行。

【整體運★★★★☆】

工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。

【愛情運★★★★☆】

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常了解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣份隨時都可能降臨。

【事業運★★★★☆】

易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時，容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望有點強，有閒錢的話，稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

【整體運★★☆☆☆】

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

【事業運★★★☆☆】

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。

【財富運★★☆☆☆】

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 香吉士黃

開運方位：正西方向

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