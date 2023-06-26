每日星座運勢／雙子失業者出去走走 求職機會良好

2023-06-26

牡羊座

短評：言行舉止要得體。

【整體運★★★☆☆】

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中易萌生好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，日子過得很忙碌，可是越急越容易出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

恐有曇花一現的財運波動。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：妥善處理好人際關係，別太自我。

【整體運★★★★☆】

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友結識一些不同領域的新朋友！

【事業運★★★★☆】

創意十足，要把握好瞬間的靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質的收穫喔！

【財富運★★★★☆】

朋友向你借錢的機率較高，有閒錢的話，不妨幫朋友一把，日後會有好報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 乳酪白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：趕快動起來，懶散易錯過良機。

【整體運★★★★★】

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

【愛情運★★★★★】

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的肉麻情話吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

不要讓玩樂佔用了你太多的工作時間，以免任務難以完成。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 香吉士黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：財不可外露。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

【財富運★☆☆☆☆】

言辭不宜太過尖銳，小心禍從口出，錢財受損。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

【財富運★★★☆☆】

賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

處女座

短評：關心一下身邊的人。

【整體運★★★★☆】

與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！

【愛情運★★★☆☆】

平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

【財富運★★★★☆】

在朋友的引介下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 墨玉綠

開運方位：西北方向

天秤座

短評：情緒不穩，容易意氣用事。

【整體運★★☆☆☆】

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

【事業運★★☆☆☆】

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 石榴紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：運勢平順，多留意感情問題。

【整體運★★★☆☆】

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱、傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭啊！

【事業運★★★★☆】

心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中獲得充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。

【財富運★★★☆☆】

不夠精打細算，有點迷糊，容易被人煽動唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

射手座

短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

【整體運★★☆☆☆】

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

【愛情運★★★★☆】

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

【財富運★★☆☆☆】

投資宜多方考量，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：火氣比較大，容易與人挑起爭端。

【整體運★☆☆☆☆】

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低迷，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

【財富運★☆☆☆☆】

不適合買賣交易，購物大宗商品應與家人商量。宜把錢拿去繳貸款或信用卡。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 和闐玉白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：才藝彰顯，易受關注。

【整體運★★★☆☆】

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★★★☆】

工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。

【財富運★★★☆☆】

必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：愛情的魔力讓你心情飛揚。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】