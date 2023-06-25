每日星座運勢／處女多留意市場訊息 發現進財機會
2023-06-25
牡羊座
短評：得了面子失了裡子。
【整體運★★★☆☆】
今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。
【愛情運★☆☆☆☆】
追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。
【事業運★★★☆☆】
由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。
【財富運★★★★★】
財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00am 辣椒紅
開運方位：東南方向
金牛座
短評：EQ頗高，有利交友。
【整體運★★★★★】
利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。
【愛情運★★★★☆】
單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！
【事業運★★★★☆】
處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。
【財富運★★★★☆】
金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：發展態勢良好，生活中會小有驚喜。
【整體運★★★☆☆】
敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。
【愛情運★★★☆☆】
容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。
【事業運★★★☆☆】
善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。
【財富運★★☆☆☆】
花錢如流水，不懂得節省。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00am 祖母綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。
【整體運★★★★☆】
道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！
【愛情運★★★★★】
愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料之外的驚喜發生喔！
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，有什麼計劃可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效喔！
【財富運★★★☆☆】
藏私房錢是最佳的存錢方式，裝裝窮，保住口袋中的鈔票。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-1:00pm 珠貝白
開運方位：正西方向
獅子座
短評：心情像花一樣盛開的一天。
【整體運★★★☆☆】
學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。
【愛情運★★★★☆】
很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。
【事業運★★★☆☆】
精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。
【財富運★★★☆☆】
良好的人際關係，能為你帶來好的財運。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅
開運方位：正北方向
處女座
短評：盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！
【整體運★★★☆☆】
感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運不錯，單身者可到社交場合走走看看，有機會遇到讓你心動的對象，好好把握。
【事業運★★★★☆】
今天是展現才能的好時機，有機會發揮領導、溝通能力，並獲得肯定喔！
【財富運★★★☆☆】
花錢的地方不多，多多留意市場訊息，可發現許多進財機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00am 冷泉藍
開運方位：西北方向
天秤座
短評：消費有點盲目，支出相對較多。
【整體運★★★☆☆】
購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。
【愛情運★★★★☆】
對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。
【事業運★★★☆☆】
容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！
【財富運★★☆☆☆】
盲目投資者易破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：與其試圖改變，還不如保持現狀。
【整體運★★★★☆】
今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。
【愛情運★★★★☆】
單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！
【事業運★★★★☆】
心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。
【財富運★★★☆☆】
自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：1:00-3:00pm 淺海藍
開運方位：正南方向
射手座
短評：平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。
【整體運★★★☆☆】
今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。
【愛情運★★★★☆】
你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！
【事業運★★★☆☆】
較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。
【財富運★★★☆☆】
須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00am 雪花銀
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：今天情緒起伏不大，心境比較平和。
【整體運★★★★☆】
感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。
【愛情運★★★★☆】
在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。
【事業運★★★★☆】
遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。
【財富運★★★☆☆】
一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00pm 玳瑁棕
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：朋友亦有好有壞。
【整體運★★★★☆】
單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。
【愛情運★★★★★】
異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！
【事業運★★★★☆】
展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。
【財富運★★★☆☆】
謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 象牙白
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：朋友與戀人，友情與愛情都能兼顧。
【整體運★★★★☆】
今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。
【愛情運★★★☆☆】
桃花運還不錯，單身者有異性主動邀約，大方赴約就是；戀愛中的人戀情進展順利。
【事業運★★★☆☆】
樂於助人卻遭人利用，朋友都替你不值，但你能想得開，覺得學到經驗就是最大的收穫。
【財富運★★★★☆】
因愛而得靈感，有進大財的機會。如彩券中獎，業務訂單等。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-4:00pm 橄欖綠
開運方位：東北方向
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