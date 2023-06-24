每日星座運勢／天秤按先前計劃進行 能看到新契機

2023-06-24

牡羊座

短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

【整體運★★★☆☆】

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

【財富運★★★★☆】

穩中有漲，偏財運不斷。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

金牛座

短評：拓展人脈的好時機。

【整體運★★★★☆】

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

【財富運★★★★☆】

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：歡歡喜喜的才會有好運降臨。

【整體運★★★☆☆】

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

【事業運★★★★☆】

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

【財富運★★★☆☆】

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。

【整體運★★★★★】

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。

【愛情運★★★★☆】

已婚者、戀愛中的人很能為對方著想，感情融洽；單身者有機會與優雅型異性結緣。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，常會有令你驚喜的事情發生，但仍需保持謹慎的態度，以免得意忘形而忽視細節。

【財富運★★★★☆】

財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：忠言逆耳利於行。

【整體運★★★☆☆】

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

【事業運★★★☆☆】

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

【財富運★★☆☆☆】

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

處女座

短評：與家人的互動良好。

【整體運★★★★★】

今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。

【事業運★★★★★】

心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！

【財富運★★★★★】

宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 薔薇粉

開運方位：正北方向

天秤座

短評：處處隱藏商機，多用心去發現。

【整體運★★★★☆】

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

【財富運★★★★☆】

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 薰衣草紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：為了愛，趕快出擊吧。

【整體運★★★★☆】

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，在開心快樂中結下一段良緣。

【事業運★★★☆☆】

總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。

【財富運★★☆☆☆】

在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 櫻桃紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：事情基本上還是能如意。

【整體運★★★★☆】

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

【事業運★★★☆☆】

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

【整體運★★★☆☆】

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

【事業運★★★☆☆】

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

【財富運★★★★☆】

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：愛他就對他寬容些。

【整體運★★★★☆】

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

【事業運★★★★★】

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

【財富運★★★☆☆】

財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：驚喜連連。

【整體運★★★☆☆】

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

【事業運★★☆☆☆】

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

【財富運★★★★☆】

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

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