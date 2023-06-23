每日星座運勢／巨蟹與同事合作公事 制定詳細計劃

2023-06-23

牡羊座

短評：勿受他人影響。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

【財富運★★★☆☆】

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 玉髓紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：你的善解人意受到眾人的歡迎。

【整體運★★★★★】

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

【愛情運★★★★★】

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想情人。

【事業運★★★★☆】

今日辛苦難免，工作上應憑實力取勝；倘若過度貪心，亂用小計謀，恐會引來負面力量。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向金錢的敏銳度夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 朝霞紅

開運方位：東南方向

雙子座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 寶石藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：機會暗藏在小事之中。

【整體運★★★☆☆】

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

【事業運★★☆☆☆】

職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

【整體運★★★☆☆】

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：普通的一天，財運稍微低迷。

【整體運★★★☆☆】

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

【事業運★★★☆☆】

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 鈦晶金

開運方位：西北方向

天秤座

短評：建立自信很重要。

【整體運★★☆☆☆】

工作忙碌，易感疲憊。宜忙裡偷閒約上三五好友一起逛街購物，身心易獲得滿足。投資應保守，貿然投入資金會遭遇風險，切勿大筆投資。容易被人誤會，令你煩惱不已。別想太多，誤會總有消除的一天。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間偶爾小吵小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。

【事業運★★☆☆☆】

工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。

【財富運★☆☆☆☆】

財庫受損、不聚財的一天，手頭比較緊，好好宅在家，別想著購物花錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 珠貝白

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：整體運勢不錯，多注意一些細節。

【整體運★★★★☆】

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

交際應酬讓你花費不小，要做好預算。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：應避免和對手直接硬拚。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

【事業運★★★☆☆】

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

【財富運★★☆☆☆】

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 冷泉藍

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：謙虛地向你的對手學習。

【整體運★★★★☆】

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

【財富運★★★☆☆】

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 碧空藍

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：內心的想法與不安要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。

【事業運★★★☆☆】

敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 臘梅白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。

【事業運★☆☆☆☆】

今日工作上小狀況頻頻，雖不至於發生大問題，但瑣碎的小事也很讓你頭疼。

【財富運★★☆☆☆】

莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】