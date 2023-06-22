每日星座運勢／天蠍工作與同事交流 讓你獲益不少

2023-06-22

牡羊座

短評：遇到問題越早解決越好。

【整體運★★★☆☆】

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。

【事業運★★☆☆☆】

跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。

【財富運★★★☆☆】

花錢如流水，但很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 蘋果綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：認真做好自己。

【整體運★★★★☆】

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

【事業運★★★★☆】

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

【財富運★★★★☆】

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：宜處理精密、需要耐心的事情。

【整體運★★★☆☆】

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。

【愛情運★★☆☆☆】

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒有什麼心思去想感情的問題！

【事業運★★★★☆】

精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會提高不少辦事效率，並忽視許多壓力。

【財富運★★★☆☆】

疑心病重，不輕易相信他人的提議；堅持己見，時而喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：開朗坦率，今天情緒較高亢。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★☆】

有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。

【財富運★★★★☆】

別光顧著暗地裡笑，一旦客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

獅子座

短評：思緒比較混亂，應做好情緒管理。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

【財富運★★★☆☆】

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

處女座

短評：失去的，不一定是最珍貴的。

【整體運★★★☆☆】

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了一點甜蜜的感覺。

【事業運★★★☆☆】

追求慾望不強，工作熱情也不高，還容易被家事分心，不妨與好朋友聊聊心事，可為你減輕壓力。

【財富運★★★☆☆】

在投資理財上，有利雙管齊下，採取穩定保守策略，易有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

天秤座

短評：愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

【愛情運★★★★☆】

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

【財富運★★★☆☆】

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：越積極，機會越多。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

【事業運★★★☆☆】

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

【財富運★★☆☆☆】

小心賺取不法之財而引來官非！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：西北方向

射手座

短評：運勢較差，需從積極面看待事情。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

【愛情運★★☆☆☆】

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

【事業運★★☆☆☆】

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 金桔綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：風趣幽默，是你贏得人緣的利器。

【整體運★★★★★】

與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑置之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，獨自找家安靜的咖啡廳一角靜靜地坐著，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。

【愛情運★★★★☆】

愛情運強旺，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出克服、解決的方法。

【財富運★★★★☆】

財運佳，在交際場合易獲得不錯商機，敢於行動者會有豐厚的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：對於不利你的傳言，要及時澄清。

【整體運★☆☆☆☆】

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：好心情會讓你想要好好款待自己。

【整體運★★★★☆】

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。

【事業運★★★★☆】

與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。

【財富運★★★★☆】

短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】