每日星座運勢／獅子打腫臉充胖子會 讓你透支嚴重

2023-06-21

牡羊座

短評：保持樂觀，運勢漸好。

【整體運★★★★☆】

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

【財富運★★★★☆】

有吃小虧、佔大便宜的機運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：正南方向

金牛座

短評：努力點，果斷點。

【整體運★★★☆☆】

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

【事業運★★☆☆☆】

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。

【財富運★★★★☆】

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 可可棕

開運方位：正東方向

雙子座

短評：今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較，因為比贏了又怎樣！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

【財富運★★☆☆☆】

過度的煩躁焦慮恐使財神遠離，貧神附身！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：冷靜讓你更加智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易受到感情誘惑的一天，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

獅子座

短評：與人互動頻繁，人際關係和諧。

【整體運★★★☆☆】

今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

【愛情運★★★☆☆】

在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足之處應接受，畢竟對方也是一番好意！

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，會讓你的工作進展得更為順利。

【財富運★★☆☆☆】

出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子會讓你透支嚴重，甚至難以承受。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 鉑金灰

開運方位：東南方向

處女座

短評：遇到問題，不宜找同齡之人商量。

【整體運★★☆☆☆】

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

【事業運★★★☆☆】

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

【財富運★★☆☆☆】

事業不定，財源不開。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

天秤座

短評：運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。

【整體運★★★★☆】

愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下也能夠營造出快樂的氣氛。

【事業運★★★★☆】

適合與人合作，各自發揮優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。

【財富運★★★★☆】

正財收入豐厚，生意人有機會與財力雄厚的人合作，獲利機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

射手座

短評：熱情高漲，充滿活力的一天。

【整體運★★★★★】

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。

【愛情運★★★★★】

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

與同事說話要注意語氣，別衝動；而與上司交流則儘量不要輕易允諾，小心無法兌現。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！只是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘑菇灰

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：惰性蔓延，學習苦悶。

【整體運★★★☆☆】

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

【財富運★★★★☆】

生意人不妨多向外活動，提升財運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：用心尋找，就會發現很多機會。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

【事業運★★★★☆】

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

【財富運★★★☆☆】

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。

【整體運★★☆☆☆】

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

【愛情運★★★☆☆】

想要浪漫甜蜜的感覺嗎？那就帶上另一半多到幽靜的地方散散步、交交心吧。

【事業運★★★☆☆】

受高傲心理的影響，很容易讓你說話做事變得比較尖銳，在工作中難得助力。

【財富運★☆☆☆☆】

財運暗淡，守成為主，不強求。不妨買些管理、財經相關的書籍來看，學習投資不虧本。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

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