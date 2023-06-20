每日星座運勢／雙魚付錢之前先想想 是否值得購買

2023-06-20

牡羊座

短評：運勢遇到小低潮。

【整體運★☆☆☆☆】

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

【財富運★★☆☆☆】

單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 杜鵑粉

開運方位：東南方向

金牛座

短評：規劃之日，不宜冒進。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，單身者有時間不妨多到咖啡館坐坐，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

做事會有較多顧慮，容易半途而廢。應多給自己信心，堅定信念才好。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不彰，容易盲目跟風、缺乏主見，導致投資誤判機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 琥珀橙

開運方位：正西方向

雙子座

短評：助人為樂，易有善報的一天。

【整體運★★★★☆】

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心情不錯。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段；單身者容易在家人的撮合下結識不錯的異性！

【事業運★★☆☆☆】

自信不足，遇到難題容易退縮，缺乏戰勝自我的勇氣。

【財富運★★☆☆☆】

隨興之下，錢花去哪裡常搞不清楚咧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：神清氣爽，愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作越有成效而不斷顯露。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力，有機會開展一段親密關係。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，也很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日擬個賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★★☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★★☆】

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事，也要注意禍從口出。

【財富運★★★☆☆】

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

【整體運★★☆☆☆】

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！

【事業運★☆☆☆☆】

職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。

【財富運★★☆☆☆】

盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 乳酪白

開運方位：東北方向

射手座

短評：愛情運極易衝破最高點哦！

【整體運★★★★☆】

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

【愛情運★★★★★】

單身者與年紀小的異性朋友有緣，可以多與年輕人接觸互動，有機會談一場充滿活力的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

此運對主動積極者有利，多向外發展業務，拓展人脈，對工作順利推進有利。

【財富運★★★☆☆】

想要進財不容易，有閒錢的話不妨拿來活絡人際關係，聚會、送禮都很適合。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：工作壓力較大，造成思緒混亂。

【整體運★★☆☆☆】

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

【事業運★★☆☆☆】

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

【財富運★★☆☆☆】

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：今天身體狀況不錯，宜運動。

【整體運★★★☆☆】

感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★★☆☆】

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 苔蘚綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：錢財上要把握好用度。

【整體運★★★★★】

金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日，彼此間如果有什麼誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

【事業運★★★★★】

事業運正旺，今日頗適合與人競爭，努力的表現自己！

【財富運★★★☆☆】

財運很旺，有利動口生財，巧妙的推銷策略能為你贏得一筆可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 翡翠綠

開運方位：東南方向

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