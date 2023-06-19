每日星座運勢／雙子坦誠相待避爭吵 求財切莫貪心

2023-06-19

牡羊座

短評：較理智，能理性地處理日常事務。

【整體運★★★☆☆】

和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

【愛情運★★★☆☆】

把談情說愛的事先放到一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

【事業運★★☆☆☆】

工作問題逐漸顯現出來，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

【財富運★★★★☆】

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

金牛座

短評：珍惜與家人團聚的時間。

【整體運★★★★☆】

對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。

【愛情運★★★☆☆】

出門前把特殊的小配件戴在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默被動，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★★★】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是多半是屬於意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：避免受不良因素的影響。

【整體運★★☆☆☆】

感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會因想得太複雜而讓自己綁手綁腳，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。

【財富運★★☆☆☆】

求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 白鋼銀

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：有明確的堅守方案才能有望扭轉財運。

【整體運★☆☆☆☆】

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。工作不太穩定，需要同事協助時，說話要禮貌溫和些才不會讓人產生反感。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情非常和諧，不過總是感覺少了點激情，還應安排一些浪漫的約會喔！

【事業運★☆☆☆☆】

頗為忙碌的一天，易狀況不斷。宜獨立作業，若與同事並肩作戰則要特別注意配合。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的判斷力較弱，不聽信謠言可防止受到錯誤資訊影響而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

獅子座

短評：時運不佳，處處要小心。

【整體運★★☆☆☆】

隱瞞的事情，有要東窗事發的跡象，還是快點向對方坦白從寬吧；財物的頻繁外露，極易招來不善之人的襲擊，造成不小的損失；工作拜訪的過程中，要做好遭到拒絕的心理準備。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情生活顯得暗淡，有伴侶者感情易出現變數。別讓問題不斷累積，宜心平氣和溝通。

【事業運★★☆☆☆】

情緒多變，暴躁易怒，工作上一旦遇到不順就會讓你的情緒變得低落。

【財富運★★★☆☆】

認真的經營事業可以緩緩的帶動財運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

處女座

短評：有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

【整體運★★★★★】

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

當你拿出足夠的信心去面對問題時，貴人將會出現，機會也會隨之而來。

【財富運★★★★★】

偏財運頗旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

天秤座

短評：工作表現機會多，做事游刃有餘。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

【事業運★★★★☆】

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子。不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：順心的一天，循序漸進就會有收穫。

【整體運★★★★☆】

單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資有收網機會，切記不可過於貪心。

【愛情運★★★★☆】

今日你們的戀情如茶水般平平淡淡。如果想要增加一點新鮮感，可以製造一些小驚喜，能獲得不錯的效果。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調，不妨趁今天重新聯繫、拜訪許久不見的客戶。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

射手座

短評：快樂應該讓大家分享。

【整體運★★★☆☆】

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【愛情運★★☆☆☆】

易與伴侶發生爭執，不要急著處理，暫時分開，待彼此冷靜下來再溝通。

【事業運★★★★☆】

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

【財富運★★★☆☆】

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：緊跟愛情的步伐。

【整體運★★★☆☆】

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

【整體運★★☆☆☆】

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

【事業運★★★☆☆】

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

【財富運★★☆☆☆】

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：借助飾品提升愛情運。

【整體運★★★★☆】

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

【愛情運★★★☆☆】

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

【事業運★★★★☆】

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

【財富運★★★★☆】

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 鈦晶金

開運方位：正南方向

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