每日星座運勢／金牛適合扮演傾聽者 感情順其自然
2023-06-18
牡羊座
短評：愛情運較為突顯的一天。
【整體運★★★☆☆】
單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。
【愛情運★★★★☆】
已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。
【事業運★★☆☆☆】
人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！
【財富運★★★☆☆】
資金調度頻繁，開銷極大。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 和闐玉白
開運方位：正東方向
金牛座
短評：很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。
【整體運★★★★☆】
感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。
【愛情運★★★☆☆】
感情順其自然就好，保持樂觀的心態，多與人接觸交流，桃花將會不請自來！
【事業運★★★☆☆】
良好的人際關係是你的優勢，會因同事的幫忙而使得進展順利。
【財富運★★★★☆】
財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 蘋果綠
開運方位：東北方向
雙子座
短評：誠懇是好的生活態度。
【整體運★★★☆☆】
選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。
【事業運★★★☆☆】
對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！
【財富運★★★☆☆】
有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清楚後果。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00am 鈦晶金
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：伴侶小別勝新婚。
【整體運★★★★☆】
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
【愛情運★★★★☆】
適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！
【事業運★★★☆☆】
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。
【財富運★★★★★】
偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-3:00pm 古銅青
開運方位：西南方向
獅子座
短評：恰逢朦朧愛情。
【整體運★★★☆☆】
與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。
【愛情運★★★☆☆】
在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！
【事業運★★★☆☆】
感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。
【財富運★★★☆☆】
想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：1:00-3:00pm 橄欖綠
開運方位：正東方向
處女座
短評：穩定的一天，精力充沛。
【整體運★★★☆☆】
今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。
【愛情運★★★☆☆】
答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！
【事業運★★★★☆】
行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
【財富運★★☆☆☆】
人情的打點會讓你小有破財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 琥珀橙
開運方位：正東方向
天秤座
短評：加足馬力，趁機學習。
【整體運★★★☆☆】
愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！
【事業運★★★☆☆】
對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！
【財富運★★★☆☆】
對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00pm 祖母綠
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：旅遊運佳，適合外出散心。
【整體運★★★★☆】
今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。
【愛情運★★★★☆】
單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。
【事業運★★★☆☆】
生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。
【財富運★★★★☆】
今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00pm 竹葉青
開運方位：正南方向
射手座
短評：春風得意，易遇良緣。
【整體運★★★☆☆】
單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。
【愛情運★★★★☆】
愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。
【事業運★★☆☆☆】
常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。
【財富運★★★☆☆】
財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00pm 脆梅青
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
【整體運★★★☆☆】
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。
【事業運★★☆☆☆】
受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！
【財富運★★★☆☆】
錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 櫻桃紅
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：今天運氣不錯，對自己相當自信。
【整體運★★★★☆】
今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。
【愛情運★★★☆☆】
愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！
【事業運★★★★☆】
與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。
【財富運★★★★☆】
在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-6:00am 薰衣草紫
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：學會委婉地拒絕。
【整體運★★★☆☆】
桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。
【愛情運★★★☆☆】
有機會參加團體活動，可藉機慢慢靠近心儀已久的對象，想辦法與對方約會，感情會進展很快。
【事業運★★★★☆】
容易有驚喜的一天，你的內心充滿喜悅與興奮，不妨與朋友們一同分享這份快樂吧！
【財富運★★★☆☆】
自己花錢花得很過癮，對自己大方，對家人小有計較，對外人斤斤計較！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-4:00pm 鈦晶金
開運方位：西北方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言