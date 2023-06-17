每日星座運勢／牡羊不要太過於自我 會有結緣機會
2023-06-17
牡羊座
短評：心情好，桃花自然來。
【整體運★★★★★】
今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。
【愛情運★★★★☆】
特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！
【事業運★★★★★】
特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。
【財富運★★★★☆】
財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫
開運方位：正北方向
金牛座
短評：人際關係上應對得宜、技巧圓滑。
【整體運★★★★★】
與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。
【愛情運★★★★☆】
戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！
【事業運★★★★★】
有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。
【財富運★★★★☆】
哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00am 琉璃銀
開運方位：東南方向
雙子座
短評：受人歡迎，聚會頗多的一天。
【整體運★★★★☆】
交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人多安排與對方相處，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！
【事業運★★★★☆】
頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。
【財富運★★★★★】
財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00pm 檸檬綠
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：做事缺少計劃性，收效甚微。
【整體運★★★☆☆】
感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。
【愛情運★★★★☆】
單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！
【事業運★★★☆☆】
事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。
【財富運★★★☆☆】
開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00pm 蕃茄紅
開運方位：東南方向
獅子座
短評：心情不錯，適合與朋友談心。
【整體運★★★★☆】
運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。
【愛情運★★★★☆】
愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。
【事業運★★★★☆】
衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。
【財富運★★★☆☆】
生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00pm 珍珠白
開運方位：西北方向
處女座
短評：開開心心過好這一天。
【整體運★★★☆☆】
今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。
【愛情運★★★☆☆】
有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。
【事業運★★★★☆】
心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！
【財富運★★★☆☆】
與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 大理石灰
開運方位：東北方向
天秤座
短評：點綴自己點綴生活。
【整體運★★★★☆】
求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。
【愛情運★★★★☆】
愛情升溫，多用感性方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。
【事業運★★★★☆】
幹勁十足，貴人助力強，很適合實行新計劃或著手生活事務，會有很不錯的成果。
【財富運★★★☆☆】
不利於靠小額現金交易的買賣業。短期投資容易發生中途變故。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-4:00pm 深茄紫
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
【整體運★★★☆☆】
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。
【愛情運★★★☆☆】
四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！
【事業運★★★☆☆】
適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。
【財富運★★☆☆☆】
小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00pm 象牙白
開運方位：正西方向
射手座
短評：易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。
【整體運★★★★★】
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
【愛情運★★★★☆】
對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。
【事業運★★★★★】
精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00pm 秋葵綠
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：精力充沛，學習力強。
【整體運★★★★☆】
今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。
【愛情運★★★☆☆】
對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！
【事業運★★★☆☆】
心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。
【財富運★★★★★】
今天你是個幸運兒，有中獎的機會。買張彩券試試手氣吧，刮刮樂或樂透都易中獎。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00am 玉米黃
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。
【整體運★★★★☆】
感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。
【愛情運★★★★☆】
有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！
【事業運★★★★☆】
運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。
【財富運★★★☆☆】
金子花在刀口上，不死守，不浪費。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00am 淺海藍
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。
【整體運★★★☆☆】
今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。
【愛情運★★☆☆☆】
適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。
【事業運★★☆☆☆】
有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。
【財富運★★★☆☆】
容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-2:00pm 白鋼銀
開運方位：正東方向
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