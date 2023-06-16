每日星座運勢／射手小心好心辦壞事 有錢應存起來

2023-06-16

牡羊座

短評：別因逞一時之快而傷到他人。

【整體運★★★☆☆】

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

【事業運★★★☆☆】

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

【財富運★★☆☆☆】

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

金牛座

短評：有愛情滋養，身心愉悅。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 香檳金

開運方位：正東方向

雙子座

短評：無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 乳酪白

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：新手上路需多加注意。

【整體運★★★☆☆】

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★★★☆☆】

應酬支出較多，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：量力而行。

【整體運★★★★★】

如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打動顧客，激發對方的購買慾望。

【愛情運★★★★☆】

感情升溫日，多多表現你陽光的一面，用你的熱情、熱力來感染對方，用心可換來真情。

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，不經意間就會神遊太虛！被上司逮到，可是免不了一頓責備喔！

【財富運★★★★★】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

處女座

短評：微笑、大方會帶給你好運。

【整體運★★★★☆】

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

【事業運★★★☆☆】

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

【財富運★★★★★】

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 古銅青

開運方位：正西方向

天秤座

短評：靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。

【整體運★★★★☆】

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面幫助，有空閒者可以去剪個新髮型！

【事業運★★★★☆】

思維很活躍，創意工作者可以有所表現，想出新穎獨特的點子。

【財富運★★★☆☆】

想靠投資進財者，應廣交朋友，多了解市場動態！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 朝霞紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：顯得敏感，容易被一些小事刺激。

【整體運★★☆☆☆】

今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上幾個朋友聚一聚，聊聊感受，朋友的關心會讓你覺得很貼心。

【愛情運★★★☆☆】

多對另一半表達愛意，可讓愛情更甜蜜；單身者有喜歡的對象應抓住表白的機會。

【事業運★★☆☆☆】

工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★☆☆☆】

說了一嘴理財經，卻沒有實質行動，鈔票仍然不會進口袋喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

射手座

短評：小心好心辦壞事。

【整體運★☆☆☆☆】

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現裂痕，戀愛中的人易因第三者的介入而引發矛盾，面臨分手的危機。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

【財富運★☆☆☆☆】

忌衝動投資的日子，以免投機取巧不成反蒙受損失。有錢應存起來，或是做愛心，才是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：處事應多一點耐心。

【整體運★★☆☆☆】

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。

【財富運★★★☆☆】

財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 嫩芽綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：面對學習或工作，還需靜心。

【整體運★★★☆☆】

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情道路易受阻，小心任性、嫉妒、愛比較的朋友，他們很有可能是你的愛情小人。

【事業運★★★★☆】

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

【財富運★★★★☆】

判斷準確，容易得財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：人際關係和諧，易得異性助力。

【整體運★★★☆☆】

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得以更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯要索取發票，中獎機率高。

【愛情運★★★☆☆】

愛情桃花開，但愛情來得急、也去得快，單身者應把握好自己的感情機遇。

【事業運★★★☆☆】

有很好的想法或方案，不過你的主見還不夠，容易受他人想法左右，以致可能放棄原本的不錯想法或方案。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

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