每日星座運勢／處女不同的角度思考 有更多新發現

2023-06-15

牡羊座

短評：今日的收穫，歸功於你過去的努力。

【整體運★★★★☆】

可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情才會更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效；無聊時，不妨思考或調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★★】

會有幾筆不錯的收入，很適合與人合作、投資新興行業，容易獲利喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

金牛座

短評：異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

【愛情運★★★★☆】

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

【事業運★★★☆☆】

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

【財富運★★☆☆☆】

隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

雙子座

短評：過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。

【事業運★★★☆☆】

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

【財富運★★★☆☆】

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：想推銷產品，先推銷自己。

【整體運★★★★★】

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙、喝酒適度就好。

【愛情運★★★★☆】

今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

【財富運★★★★☆】

財運順利，大膽投資到熟悉的領域中，可得財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 可可棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：待人處事不可做作，真實的你更可愛。

【整體運★☆☆☆☆】

在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者寂寞感強烈，宜翻看照片，回憶過去的甜蜜時光，緩解相思之苦。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

【財富運★★★☆☆】

理財主觀性頗強，宜以守代攻！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 臘梅白

開運方位：東南方向

處女座

短評：從不同的角度思考，你會有更多新發現。

【整體運★★★★☆】

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

【愛情運★★★★☆】

感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。

【財富運★★★☆☆】

小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 秋葵綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：努力維持好人際關係。

【整體運★★★☆☆】

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人想要有個溫暖的家，結婚的念頭益發強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

【事業運★★☆☆☆】

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前的好成績或表揚予以重點式的加強描述，會為自己的整體形象加不少分。

【財富運★★★☆☆】

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

【愛情運★★★★☆】

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

【事業運★★★☆☆】

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

射手座

短評：財運旺盛，回報近在眼前。

【整體運★★★★☆】

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

【事業運★★★★★】

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 嫩芽綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：只有管理好情緒，才能把握住機會。

【整體運★★☆☆☆】

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。

【事業運★★☆☆☆】

敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。

【財富運★★☆☆☆】

金錢誘惑較多，應謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：創業者應學會審時度勢。

【整體運★★★☆☆】

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

【愛情運★★★☆☆】

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

【財富運★★★★☆】

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：差強人意的一天，待人處事應冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

【事業運★★★☆☆】

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

【財富運★☆☆☆☆】

思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 琥珀橙

開運方位：西南方向

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