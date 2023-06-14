每日星座運勢／摩羯放鬆身心的同時 提升人際關係

2023-06-14

牡羊座

短評：好心情讓你想好好款待自己。

【整體運★★★★★】

工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓風味大餐，接著去唱卡拉OK，偶爾狂歡一回的放鬆也不錯！

【愛情運★★★★☆】

變化多端的戀愛天，情人間可以攜手扶持，可是不要互相干涉。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，適合多元化的運作；可以同時進行不同性質的事務，不妨在工作中聽聽音樂，工作效率會更好喔！

【財富運★★★★☆】

財源順遂。遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 玫瑰紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

【事業運★★★☆☆】

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

【財富運★★☆☆☆】

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 芥末黃

開運方位：東南方向

雙子座

短評：愛情出現小高峰。

【整體運★★★☆☆】

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶。咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有龍困淺灘的跡象。

【財富運★★★☆☆】

理財運佳。將財務做個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢也才會有節制喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 水晶紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：再忙也要關注愛情。

【整體運★★★★☆】

工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人，也能有快樂、充實的一天。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持；人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

【財富運★★★☆☆】

死守著錢，會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 艷棗紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：勤儉節約是關鍵。

【整體運★★☆☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小摩擦，應耐心處理。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要哦！

【財富運★★★☆☆】

理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

處女座

短評：切勿貪得無厭。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

有頗多機會與異性接觸交流，但多是工作上的溝通往來，想要談情說愛還需要耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，任何理財方面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：顯得消沉，有做白日夢的傾向。

【整體運★★☆☆☆】

無心經營感情，另一半的挑剔讓你想要逃避；單身者愛幻想，午後出門走走易有不錯際遇。面對工作思多行少，希望不勞而獲，時間在空想中一分一秒流失。今天可以花些錢買些裝飾品妝點房間，會讓你心情愉快喔！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易獲得異性關心，內心溫暖；已婚者遇到不開心的事多與另一半交流，易獲得釋然。

【事業運★★☆☆☆】

時機尚未成熟，應先沉潛實力，不可急於求成。

【財富運★★★☆☆】

偏財運不錯，但不宜過於投機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：健康運不佳。

【整體運★☆☆☆☆】

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

【愛情運★☆☆☆☆】

情侶間少計較、多付出，可相安無事，得失心太重則易感失落；單身者忌拿愛情開玩笑。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。

【財富運★★☆☆☆】

在花費上要小心，別超支了。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：對外接觸頻繁，但效果不太理想。

【整體運★★★☆☆】

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！

【財富運★★★☆☆】

有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 羽絨白

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：放輕鬆，別給自己太大的包袱。

【整體運★★★★☆】

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 芒果黃

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

【整體運★★★☆☆】

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

【愛情運★★★★☆】

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：偶爾懷舊，也很甜蜜。

【整體運★★★★☆】

愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會因大膽表白而邂逅一段特別的戀情，曖昧關係因而明朗化。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題；只要敢開口，多會有正面答案。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

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