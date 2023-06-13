每日星座運勢／天秤事業忙碌有收穫 舊情人重逢日
2023-06-13
牡羊座
短評：工作用心，方能大獲全勝。
【整體運★★★☆☆】
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
【愛情運★★★☆☆】
單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！
【事業運★★★★☆】
運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！
【財富運★★☆☆☆】
今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00am 琥珀橙
開運方位：正東方向
金牛座
短評：有想找人傾訴的慾望。
【整體運★★★☆☆】
繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。
【愛情運★★★☆☆】
與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。
【事業運★★★☆☆】
要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！
【財富運★★★☆☆】
「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-4:00pm 可可棕
開運方位：東南方向
雙子座
短評：別讓愛你的人等得心越來越慌。
【整體運★★★☆☆】
感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。
【事業運★★★☆☆】
放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。
【財富運★★★★☆】
偏財運不錯，可小賭玩樂一番！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00am 和闐玉白
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：任務需借助外力完成。
【整體運★★☆☆☆】
單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。
【愛情運★★★☆☆】
雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！
【事業運★★☆☆☆】
有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。
【財富運★★★☆☆】
錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00am 玉米黃
開運方位：東北方向
獅子座
短評：只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
【整體運★★★★☆】
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
【愛情運★★★☆☆】
找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。
【財富運★★★☆☆】
今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 珊瑚橙
開運方位：正東方向
處女座
短評：給自己信心，不要垂頭喪氣。
【整體運★☆☆☆☆】
今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。
【愛情運★☆☆☆☆】
壞脾氣容易爆發的一天，對伴侶不要太挑剔，想想對方可愛的地方，可減少爭執。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。
【財富運★☆☆☆☆】
今日還是靜觀其變吧，潛在的風險太大了。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00am 雪花銀
開運方位：東南方向
天秤座
短評：愛情運相當好的一天。
【整體運★★★★★】
熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。
【愛情運★★★★★】
舊情人重逢的日子。今日的你容易回憶起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。
【財富運★★★★☆】
財運順遂的一天。缺錢時，不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00am 金桔綠
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：今天好運氣特別眷顧你。
【整體運★★★★☆】
單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。
【愛情運★★★★★】
愛情有好運的日子，單身者邂逅愛情的機率高，有伴侶者相親相愛，相處和諧而美好。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，是不求有功，但求無過的一天。不該你管的事別多問，做好你自己的事情。
【財富運★★★★☆】
財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可望與事業上的夥伴相處愉快而發掘出不少商機。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00am 深海藍
開運方位：東北方向
射手座
短評：適當地做做運動。
【整體運★★☆☆☆】
與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。
【事業運★★★☆☆】
事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。
【財富運★★☆☆☆】
小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-4:00pm 臘梅白
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。
【整體運★★★☆☆】
你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。
【事業運★★★☆☆】
平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。
【財富運★★☆☆☆】
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00am 玉髓紅
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：有機會發揮優勢與專長。
【整體運★★★★☆】
今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫！
【愛情運★★★☆☆】
出門前找一點特殊的小配件搭在身上，能提升愛情運唷！
【事業運★★★★★】
事業運頗優，心情愉悅之下，工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！
【財富運★★★☆☆】
金錢運作上特別大膽有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估後，才可以有動作喔！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 鉑金灰
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：會收到愛的神秘禮物哦！
【整體運★★☆☆☆】
喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱；今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。
【愛情運★★★☆☆】
適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。
【事業運★★☆☆☆】
別太固執，多做反省，其實他人的意見也有許多可取之處唷！
【財富運★★★☆☆】
財運上略有波盪，但遇到經濟困難時多有金援者出現。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 墨玉綠
開運方位：東南方向
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