每日星座運勢／巨蟹注重與人的合作 意外收穫不少

2023-06-12

牡羊座

短評：既然相愛，就別輕易動搖。

【整體運★☆☆☆☆】

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

【財富運★☆☆☆☆】

財運波動起伏，一心鑽營或是急於出手，不僅難有進帳，還易折損財運，宜管理好情緒，安穩度日。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 羽絨白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：總體運勢旺盛，理財是今日的重點。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意行駛安全，以免發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

愛情烏雲漸散，之前對感情的疑慮將獲得澄清。坦誠交流是增進伴侶關係的關鍵。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，主動積極點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，可建立良好的互動關係。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，一個操作不慎也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：優勝劣汰是自然之理。

【整體運★★☆☆☆】

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

【事業運★★☆☆☆】

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 芥末黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：順心順意的一天。

【整體運★★★★☆】

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

【愛情運★★★☆☆】

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 桐花白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

【整體運★★★☆☆】

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

【愛情運★★★★☆】

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

【事業運★★★★☆】

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢不易，辛苦付出但收穫甚少。有破財跡象，身上不宜帶太多現金。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

處女座

短評：情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。

【整體運★★★★☆】

單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。

【愛情運★★★★☆】

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟發。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠積極、主動地去執行預定之事，在穩定中緩慢發展。

【財富運★★★☆☆】

與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 橄欖綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：勿把得失看得太重。

【整體運★★★☆☆】

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收獲。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 和闐玉白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：感情甜蜜溫馨的一天。

【整體運★★★★★】

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

【愛情運★★★★★】

愛情運佳，多與伴侶聊一些感性、輕鬆的話題，讓互動變得生動、有趣，不難達成共識。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利洽商。作風保守的人，則不易感受到今日好運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

射手座

短評：有志者事竟成。

【整體運★★★☆☆】

學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

【財富運★★★☆☆】

看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 深茄紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：適當安排運動，會讓你身心愉快。

【整體運★★☆☆☆】

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

【事業運★★☆☆☆】

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

【整體運★★★☆☆】

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 桐花白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：情緒變化無常，判斷力下降。

【整體運★★☆☆☆】

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者不必事事都為另一半想好，給對方一些主動權；單身者易在娛樂場所結識異性朋友。

【事業運★★☆☆☆】

運勢低迷，做事應講究方法，一昧蠻幹既不能提高效率，還會影響心情唷！

【財富運★☆☆☆☆】

投機炒股要特別注意把握大趨勢，見勢不妙時須及時停損認賠，勿盲目跟進。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

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