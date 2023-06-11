每日星座運勢／獅子合作要小心謹慎 勿輕信於別人

2023-06-11

牡羊座

短評：運勢出現小高潮。

【整體運★★★★★】

個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！

【事業運★★★★★】

今日頗適合與人競爭，努力的表現自己，運用條理分明的說話方式來表達自己的見解，就很容易受到他人的認同。

【財富運★★★★★】

有機會因為有權勢的朋友幫助而獲得不錯的額外賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 香檳金

開運方位：正南方向

金牛座

短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

【整體運★★★☆☆】

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

【事業運★★★☆☆】

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

【財富運★★★☆☆】

投資上避免盲目主義傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：坦誠面對壓力。

【整體運★★★★☆】

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

【財富運★★★★☆】

有撈外快、從事投機獲利的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

【整體運★★★☆☆】

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

【愛情運★★★☆☆】

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

【財富運★★★★☆】

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：新事物帶來新氣象。

【整體運★★★★☆】

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

【愛情運★★★★☆】

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

【財富運★★★☆☆】

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 古銅青

開運方位：東南方向

處女座

短評：知己難求。

【整體運★★★★☆】

易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。

【愛情運★★★★☆】

與伴侶一起舉辦一個聚會，把好友邀請到家中分享快樂，你倆的感情生活也會更富生機！

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，如果過於爭強好勝，很容易引起大家的反感，提醒自己收斂些才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財的得失不宜太過在意，順其自然，財星才會降臨。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 脆梅青

開運方位：正西方向

天秤座

短評：相互信任是維護感情的基礎。

【整體運★★★☆☆】

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

【事業運★★★☆☆】

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

【財富運★☆☆☆☆】

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：西北方向

射手座

短評：擁有幸福的負擔。

【整體運★★★☆☆】

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

【愛情運★★★★☆】

多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。

【事業運★★★☆☆】

合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

【財富運★★☆☆☆】

千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：金錢瓜葛要理清。

【整體運★★★☆☆】

易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運一般，已婚者容易因為兩人在花錢上的態度不同，而起爭執，應做好溝通！

【事業運★★★☆☆】

特別容易受到他人的影響，事先計劃好的事情在實行前又開始猶豫，不斷變化。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，易因反覆猶疑不定而錯失賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 檸檬綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。

【整體運★★★★☆】

今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得準備禮物，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情來得快，去得也快，單身者在選擇對象時宜謹慎，太快投入容易上當受騙。

【事業運★★★☆☆】

運勢有所提升，感覺很有能量，以往的誤會可望化解，有種重見光明的輕鬆。

【財富運★★★★☆】

財運佳，但切勿過貪，以免因貪損財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 淺海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：適合走訪的一天。

【整體運★★★★★】

今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人很懂得安排有趣的節目，給另一半驚喜，感情甜蜜；單身者常有異性主動示意。

【事業運★★★★☆】

人氣旺盛，很多同事都找你幫忙，不論是工作，還是生活瑣事，大家都願意請教你。

【財富運★★★★★】

今天真是個享受的好日子，第六感靈敏，靈感湧現時可買張樂透試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 香檳金

開運方位：東北方向

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