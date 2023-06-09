每日星座運勢／雙魚笑口常開得好運 工作量力而為

2023-06-09

牡羊座

短評：語言也是門藝術。

【整體運★★★☆☆】

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的一天，感情生活一塌糊塗，伴侶之間容易因芝麻綠豆的小事而起爭執。

【事業運★★★☆☆】

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小額投資易有回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 芥末黃

開運方位：西北方向

金牛座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

【愛情運★★★☆☆】

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

【財富運★★★☆☆】

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

【整體運★★★★☆】

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。

【事業運★★★★☆】

較為沉穩，能藏起個性中的銳氣，給人幾分老練、穩重的印象，這對求職和洽談商務的人來說，是好的開始。

【財富運★★★☆☆】

愛錢的一天。對於金錢問題，宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日規劃財務！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

獅子座

短評：給他人多點關心。

【整體運★★★☆☆】

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

【財富運★★★☆☆】

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 可可棕

開運方位：正北方向

處女座

短評：成功重在溝通。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與異性接觸，但難以展開新戀情，貿然表白被拒機率高。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，所以今日的心理建設非常重要喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 琥珀橙

開運方位：西北方向

天秤座

短評：財運低落，小心理財。

【整體運★★☆☆☆】

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

【事業運★★☆☆☆】

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 古銅青

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：幸運指數頗高，會有意外驚喜。

【整體運★★★★☆】

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果掌控得太緊，反而會令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★★★】

理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些喜歡的物品，開心一下。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

射手座

短評：情緒波動較大，易受他人意見困擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

【事業運★★★☆☆】

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

【財富運★★☆☆☆】

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：有機會得到長輩照拂，自信十足。

【整體運★★★★☆】

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助；貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很棒，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助，正是談情說愛的好日子。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在表達上能夠展現出優異的一面；有事情需要溝通時，不妨趁此良機溝通、協調一番！

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：富於創新，就是成功。

【整體運★★★☆☆】

工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資，保守理財比較適宜。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒也變得太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖一樣，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

【事業運★★★★☆】

剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。

【財富運★★☆☆☆】

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 蘭花紫

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：笑口常開得好運。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。

【事業運★★★★★】

今日事業運非常旺，可以多元化的發展，同時處理好幾件事，但是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

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