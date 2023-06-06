每日星座運勢／水瓶珍惜疼愛眼前人 不可事事依賴
2023-06-06
牡羊座
短評：「愛」要大聲說出來。
【整體運★★★★☆】
自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作方面，礙於情面無法把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。
【愛情運★★★★☆】
讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫的約會才是正事！
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，適合採取守成的策略。切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也會忙壞了其他的同事！
【財富運★★★☆☆】
出手大方、慷慨的一天。荷包有錢不容易留住，適合請客來經營人際關係。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00am 蜜瓜黃
開運方位：東南方向
金牛座
短評：大膽表達自己的想法。
【整體運★★★★☆】
險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。
【愛情運★★★☆☆】
今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！
【事業運★★★★★】
事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。
【財富運★★★☆☆】
今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00am 古銅青
開運方位：西北方向
雙子座
短評：很多事情會有轉機。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。
【愛情運★★★☆☆】
感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。
【事業運★★★★☆】
心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：心靈需要淨化。
【整體運★★☆☆☆】
情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。
【愛情運★★☆☆☆】
美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！
【事業運★★☆☆☆】
獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。
【財富運★★★☆☆】
工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙
開運方位：東北方向
獅子座
短評：把握好說話尺度，以免得罪人。
【整體運★☆☆☆☆】
工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。
【愛情運★☆☆☆☆】
不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！
【財富運★☆☆☆☆】
衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 辣椒紅
開運方位：正東方向
處女座
短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。
【整體運★★★☆☆】
和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。
【愛情運★★★★☆】
單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。
【事業運★★★★☆】
心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！
【財富運★★★☆☆】
有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 珍珠白
開運方位：正東方向
天秤座
短評：心態良好，可帶動好運氣。
【整體運★★☆☆☆】
單身者今天會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
【愛情運★★☆☆☆】
在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。
【事業運★★★☆☆】
工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。
【財富運★★★☆☆】
散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-2:00pm 大理石灰
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：多關心你身邊的人。
【整體運★★☆☆☆】
戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。
【愛情運★☆☆☆☆】
感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！
【事業運★★★☆☆】
太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。
【財富運★★☆☆☆】
易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃
開運方位：正東方向
射手座
短評：態度決定一切。
【整體運★★★☆☆】
與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！
【事業運★★★☆☆】
思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。
【財富運★★★★☆】
暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 琥珀橙
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：一年的努力沒有白費。
【整體運★★★★☆】
花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-4:00pm 芥末黃
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：物極必反。
【整體運★★★★★】
你對戀人的依賴會讓他倍感重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能表現出你的能力；學學烹飪吧，和家人一起分享你的勞動成果會是一件幸福的事！
【愛情運★★★★☆】
愛情運特別旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜、疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。
【事業運★★★★☆】
事業運還不錯，自己積極點，就能得到同事間接的協助。
【財富運★★★★★】
競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者，較容易感受到今日的好運。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00am 玉米黃
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：事業、愛情都順利的一天。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。
【事業運★★★☆☆】
工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。
【財富運★★☆☆☆】
財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00pm 象牙白
開運方位：正西方向
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