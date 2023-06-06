每日星座運勢／水瓶珍惜疼愛眼前人 不可事事依賴

2023-06-06

牡羊座

短評：「愛」要大聲說出來。

【整體運★★★★☆】

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作方面，礙於情面無法把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。

【愛情運★★★★☆】

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫的約會才是正事！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合採取守成的策略。切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也會忙壞了其他的同事！

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天。荷包有錢不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

金牛座

短評：大膽表達自己的想法。

【整體運★★★★☆】

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

【愛情運★★★☆☆】

今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。

【財富運★★★☆☆】

今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 古銅青

開運方位：西北方向

雙子座

短評：很多事情會有轉機。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：心靈需要淨化。

【整體運★★☆☆☆】

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

【愛情運★★☆☆☆】

美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！

【事業運★★☆☆☆】

獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。

【財富運★★★☆☆】

工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙

開運方位：東北方向

獅子座

短評：把握好說話尺度，以免得罪人。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

【愛情運★☆☆☆☆】

不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

【財富運★☆☆☆☆】

衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 辣椒紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。

【整體運★★★☆☆】

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

【愛情運★★★★☆】

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

【財富運★★★☆☆】

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 珍珠白

開運方位：正東方向

天秤座

短評：心態良好，可帶動好運氣。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

【愛情運★★☆☆☆】

在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。

【事業運★★★☆☆】

工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。

【財富運★★★☆☆】

散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 大理石灰

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：多關心你身邊的人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！

【事業運★★★☆☆】

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。

【財富運★★☆☆☆】

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：態度決定一切。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

【財富運★★★★☆】

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 琥珀橙

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：一年的努力沒有白費。

【整體運★★★★☆】

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：物極必反。

【整體運★★★★★】

你對戀人的依賴會讓他倍感重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能表現出你的能力；學學烹飪吧，和家人一起分享你的勞動成果會是一件幸福的事！

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜、疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，自己積極點，就能得到同事間接的協助。

【財富運★★★★★】

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者，較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 玉米黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：事業、愛情都順利的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

【事業運★★★☆☆】

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

【財富運★★☆☆☆】

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

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