每日星座運勢／金牛建立職場好關係 別錯過了知己

2023-06-03

牡羊座

短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。

【事業運★★★★☆】

情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。

【財富運★★★☆☆】

宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 翡翠綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：運勢不錯的一天，心情很好。

【整體運★★★★★】

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★★★】

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

雙子座

短評：花錢慾望強烈，應有所克制。

【整體運★★★☆☆】

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

【事業運★★★☆☆】

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

【財富運★★☆☆☆】

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：心情順暢的一天，諸事順意。

【整體運★★★★★】

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

【愛情運★★★☆☆】

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

【事業運★★★★★】

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

【財富運★★★★☆】

想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

【愛情運★★★☆☆】

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

【事業運★★★★★】

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

處女座

短評：三思而後行讓你大有收穫。

【整體運★★★★★】

投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

有不勞而獲的機運，例如：中獎、得禮金、分紅等，頗能知足，不貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 古銅青

開運方位：東南方向

天秤座

短評：運勢較強的一天。

【整體運★★★★★】

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

【愛情運★★★★★】

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

【事業運★★★★★】

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：衝動是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★★☆☆】

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

射手座

短評：錢財在外，多向外活動可拓展財源。

【整體運★★★☆☆】

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

【愛情運★★☆☆☆】

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

【財富運★★★★☆】

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：表現活躍，很有異性緣。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

【愛情運★★★★★】

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

【事業運★★★★☆】

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【財富運★★★☆☆】

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。

【整體運★★★★☆】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

【事業運★★★★★】

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

【財富運★★★★☆】

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：知足常樂、感恩常樂。

【整體運★★★☆☆】

給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人有想結婚的念頭，這可能是你單方面的想法，還得多與戀人商討才好喔！

【事業運★★☆☆☆】

有杞人憂天的傾向，想得太多易讓你陷入矛盾，適合安排短程旅行，放鬆身心。

【財富運★★★☆☆】

有財近在眼前，但貪念會帶來麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 睡蓮紫

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】