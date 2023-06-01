每日星座運勢／巨蟹單身多向外活動 譜戀曲機率高

2023-06-01

牡羊座

短評：今天上班很輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。

【財富運★★★☆☆】

很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 深海藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：有利溝通協調，化解矛盾。

【整體運★★★★☆】

工作的事情可以先放一邊，懂得休息才能順利地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明澄清，心結解開你自然覺得豁然開朗。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合一個人安靜獨處，做些分析、推理的工作。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向；提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 脆梅青

開運方位：正西方向

雙子座

短評：好心有時也不是件好事。

【整體運★☆☆☆☆】

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，易看對方不順眼，保持距離為妙。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

【財富運★★☆☆☆】

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的慾望，最好還是請一個槍手！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：電波超強，桃花盛開。

【整體運★★★★★】

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

【事業運★★★★☆】

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

獅子座

短評：多姿多彩，會是快樂的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

【事業運★★★★☆】

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

【財富運★★☆☆☆】

忌投機，有利學習理財知識。多與久未聯繫的朋友聯絡，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：東北方向

處女座

短評：運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。

【整體運★★★☆☆】

財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心！

【愛情運★★★★☆】

伴侶間易感受到濃情蜜意，內心滿足而溫暖；單身者人緣良好，可望戀愛。

【事業運★★★☆☆】

工作上按部就班，有許多新想法，但需要積極提議才會獲得採納，悶在心裡易錯失良機。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的走勢，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 艷棗紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：收起你的過多疑問，保持冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

【事業運★★★☆☆】

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

【財富運★★★☆☆】

時得時散、忽成忽敗的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 深茄紫

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：總運較好。

【整體運★★★★☆】

今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。

【愛情運★★★★☆】

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，會讓對方心裡不舒服，多給對方擁抱方可化解誤會。

【事業運★★★★☆】

責任心很強，能按部就班完成各項任務，但缺少精益求精的精神。

【財富運★★★☆☆】

在金錢的花費上較大意，錢財留不住。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

射手座

短評：今天顯得感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

【事業運★★☆☆☆】

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

【財富運★★☆☆☆】

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 嫩芽綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：做好應急措施，才能萬無一失。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

【財富運★★★☆☆】

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

【整體運★★★★☆】

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

【愛情運★★★★☆】

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

【財富運★★★☆☆】

錢財不可露白，小心惹禍上身。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：顯得有些慵懶，行動力不足。

【整體運★★☆☆☆】

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

【事業運★★☆☆☆】

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

【財富運★★★☆☆】

散財指數頗高，金錢左進右出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】