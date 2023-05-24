快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12星座最擅長偽裝的事！白羊裝懂、巨蟹裝弱、天秤裝公平？

聯合新聞網／ 12talks
很多星座都有擅長偽裝的事情，人前人後兩副面孔。圖片來源/ingimage
很多星座都有擅長偽裝的事情，人前人後兩副面孔。圖片來源/ingimage

每個人或多或少都有自己偽裝的一面，不同的星座也有不同的面向。尤其我們對不同的人都有自己想要展現的一面。常說上昇星座是我們面對大眾的面具，而你又不經意在偽裝什麼事情呢？我們一起來看看。（請參考上昇星座、太陽星座）

▎魔羯座

最擅長是偽裝冷漠，其實魔羯座對於身邊發生的事情非常敏感，也會有很多的情緒，只是不想讓別人了解自己，在很多時候偽裝成冷漠、冷淡，假裝對一切都不在乎。

▎水瓶座

最擅長是偽裝熱情，有時候水瓶對你做的事情根本不在意，但因為礙於社交關係才被迫給予反應。水瓶對你的熱情可能只是一時一刻，甚至很快就忘光光。

▎雙魚座

最擅長偽裝堅強，你會發現，很多雙魚座好像沒有那麼脆弱，好像對於人生充滿希望。但其實雙魚座想事情很悲觀，非常情緒化。內心很敏感，但不想被人發現自己的不安。

▎白羊座

最擅長偽裝萬事通，不服輸的白羊座對很多事情都表現興趣，有時只是不想承認自己不擅長的事情。

▎金牛座

最擅長偽裝不在意，金牛座對於別人的眼光很在意，但往往都很會裝出一副根本不在意其他人的想法，只是保護自己的一個方法，也是避免顯露自己懦弱的一面。

▎雙子座

最擅長偽裝社交能力很狂，雙子座表面人人好，但其實雙子很需要自己的空間，在社交場合中總是忍不住當一隻花蝴蝶，總是在人群中被注目。

▎巨蟹座

最擅長偽裝弱者，很多人誤以為巨蟹座常被人欺負，常常把自己隱藏起來。其實巨蟹內心很強大，有時只是故意讓你感覺是弱者，很會利用『情緒』去導向其他人的想法。

▎獅子座

最擅長偽裝大方，獅子的大方源於面子，有時候因為面子的問題，做出許多讓人感到驚訝的大方行為。但很多時候並不是出自於真心。

▎處女座

最擅長偽裝無所謂，對於別人的看法無所謂，對於別人的批評無所謂。其實不是，處女座裝無所謂只是讓自己暫時抽離，不想被影響情緒。

▎天秤座

最擅長偽裝公平，是的，天秤座其實不想事事都公平，很多時候其實天秤是對人不對事，都是先入為主的評價，只是礙於做做樣子，才偽裝很重視公平。

▎天蠍座

最擅長偽裝冷酷，其實外表冷酷的天蠍，內在有顆溫熱的心，對很多事情都很關心，只是不擅於表達自己，只好裝出一副事不關己的樣子。

▎射手座

最擅長偽裝獨立，射手座很享受自由自在的感覺，但是內心是很重視團體生活的，只是很多時候社交生活會讓射手感到疲憊，所以偽裝獨立起來。

＊本篇文章為 12talks 授權專欄，未經同意禁止轉載。

星座 社交

相關新聞

今天好累好沮喪？你需要「這種精油」來改善心理狀態

一般抓完精油並解釋精油所要傳遞的訊息後，如果身心狀況在還能掌控的狀況下，透過我們所抓取到的精油，我會建議一天使用2至4次，你可以透過薰香，或是調合成按摩油隨身攜帶使用。

侯友宜會是2024總統嗎！塔羅專家預言：事業更上一層樓

新北市長侯友宜已被國民黨徵招擔任2024總統選舉候選人，吠陀占星大師李靜唯老師表示，侯友宜從一個豬肉販的兒子做到警政署署長再做到新北市長，感覺他是一個非常不像政治人物的政治首長，沒有特別標新立異的言論，一直都是不卑不亢，寵辱不驚的沈默淡定。因為2024總統大選實在很重要，所以先幫侯友宜三合一看盤，過程非常繁瑣，就先來了解侯友宜的塔羅密碼，這是可以最快速了解一個人的工具！

12星座最擅長偽裝的事！白羊裝懂、巨蟹裝弱、天秤裝公平？

每個人或多或少都有自己偽裝的一面，不同的星座也有不同的面向。尤其我們對不同的人都有自己想要展現的一面。常說上昇星座是我們面對大眾的面具，而你又不經意在偽裝什麼事情呢？我們一起來看看。（請參考上昇星座、太陽星座）

每日星座運勢／摩羯注意自己的態度 不要莽撞行事

2023-05-24牡羊座短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。【整體運★★★☆☆】左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上

這3個星座女是情場高手！雙魚套路最多「用溫柔語言說最狠的話」

一段感情維持久了，似乎都逃不開慢慢變淡變冷的過程。這現象倒不是愛情還在不在之類的問題，其實經營感情就像放風箏，是需要一些技巧的。只有深諳男女相處之道的人，才能掌握住另一半，讓感情能夠穩定長久的經營。

「討厭你就弄死你」三星座！天秤反擊、魔羯讓人消失、第一名是溫柔的他們

有些人好惡分明，只要討厭一個人，就會討厭到底，甚至是挑起戰爭也沒在帕。命理網站旺好運分享「這些星座討厭你就弄死你」，快看看有那些星座上榜，「道不同不相為謀」快離他們遠一點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦