快訊

市川猿之助遺產留給密友Ｍ　回應警方「致命決定前開家族會議」

Google Pixel鐵粉不鐵？「超過5成」想跳槽至他牌 原因曝光

曖昧卻已經暈得咪咪冒冒？盤點6大易暈船星座！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
曖昧卻已經暈得咪咪冒冒？盤點6大易暈船星座！ 圖片來源:Unsplash
曖昧卻已經暈得咪咪冒冒？盤點6大易暈船星座！ 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤六個月內「暈船星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的前6大易暈船星座。

現今「暈船」用以形容遇到好感對象時，在雙方尚未確認關係、或仍不清楚對方對自己感受為何的情況下，就對對方投入過多情感甚至無法自拔；而部份網友認為有些星座的人天生就是容易動心，常在曖昧階段就暈得無法自拔、難以下船，究竟有哪些星座在大家眼中超容易暈船呢？


「雙魚座」是無可救藥戀愛腦？「雙子座」易陷入曖昧卻難捉摸！

▲ 網友熱議的前6大易暈船星座 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議的前6大易暈船星座 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上針對易暈船星座相關話題的討論，發現「雙魚座」被最多網友公認為是「戀愛腦」，不僅感情十分豐沛、且是無可救藥的浪漫主義者，不少雙魚座男女出面承認「雙魚男的我，真的蠻容易暈」、「雙魚真的是暈船王」，不過也有人提出，雙魚座喜歡的是談戀愛的感覺和氛圍 ，表示「說雙魚很容易暈船沒錯，但暈的不一定是對象，有可能只是當下的戀愛氣氛 」；還有網友補充，雙魚座平時在感情中雖較為被動，不過一旦對一個人產生好感時便會「想方設法地試探你對他是什麼感覺」，其實心裡已經開始幻想和對方在一起之後的樣子了。

而「雙子座」的討論聲量則位居第二，有網友就指出雙子座是十足的「感覺派」，一遇上自己有好感的人就會忍不住放電甚至暈船，然而這樣的感覺卻是「來得快去得也快」，造成不少人對雙子座有著「善變」的印象。有網友便分享自己和雙子座相處的經驗，提到「雙子男超會搞曖昧」，但相處後發現對方似乎沒有真的想在一起，引來其他網友共鳴表示「雙子不只自己容易暈船，還很會讓別人暈」，紛紛表示雙子座的暈船常常只是三分鐘熱度，令人難以捉摸。

此外，「天蠍座」被許多網友給予「敢愛敢恨」的評價，有網友點出「天蠍絕對不會浪費時間在沒興趣的人身上」，若一旦遇上好感對象便會毫不掩飾自己的喜歡，對此便有天蠍座的網友現身說法，表示自己在感情中「只要是有興趣的一定會主動」，認為天蠍男女是暈船了絕對藏不住的星座。而網友也提到「天秤座」看似交友範圍廣闊、和誰關係都很好，實際上在心裡會把朋友和好感對象間的界線劃分得很明確，並且「很喜歡小鹿亂撞跟被撩的感覺」。

你也是容易陷入戀愛感覺中的人嗎？暈船其實未必是件壞事，有時說不定對方也對你有著相同的情感，只是你尚未察覺；不過若已發現自己跟對方對於這段關係的期待與步調有所落差，還是要懂得即時止損，千萬別暈到下不了船、傷害了自己的身心！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議的前6大易暈船星座」相關討論則數。
觀測期間：2022/11/01~2023/05/14，共六個月
觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

星座

延伸閱讀

什麼難聽講什麼！「狗嘴吐不出象牙」三星座 第一名自以為很會聊

「不想跟他們當同事」三星座！處女龜毛、天蠍冷漠、這星座好相處但超煩人

親兄弟明算帳！「這些星座」爭遺產衝第一？三星座會選擇放棄

十二星座「愛撿便宜」排行榜！雙魚天生腦波弱 這星座「少1元也要省」

相關新聞

愛情內心戲演不完星座！巨蟹唱「太委屈」、天蠍冷靜的「醋王」、處女是「福爾摩斯」

許多星座在感情中容易上演內心小劇場，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「一談戀愛內心戲就爆棚演不完的星座」，建議可以參考太陽以及月亮星

超腹黑三星座！天蠍直接黑化、這星座「偽裝成天使內心是惡魔」

每個人一定都有黑暗面，但有些人的黑暗面總是特別多，命理網站旺好運分享「這些星座」真的有夠腹黑」，快看看你身邊的人上榜沒？

曖昧卻已經暈得咪咪冒冒？盤點6大易暈船星座！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤六個月內「暈船星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的前6大易暈船星座。

每日星座運勢／水瓶單身穿鮮艷衣服 吸引異性注意

2023-05-20牡羊座短評：過多的語言反而會使感情顯得蒼白。【整體運★★★★☆】給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢

4星座貴人降臨好運到！找工作、想投資找「這些人」指導

貴人降臨好運到！塔羅牌老師艾菲爾表示，隨著大吉星木星于5月17日進入金牛座，這將是一個讓許多人期待已久的轉折點，他點名射手座、水瓶座、獅子座、雙魚座都將遇到貴人，可能來自事業、愛情、財運和健康等不同領域，幫忙克服困難、解決問題。

寧願自己一個人待著！最有「社交恐懼」的3大星座 第一名超在乎別人反應

人是群體生活，凡事都離不開與人溝通，即使都不說話，也會有跟人面對面的時候。有些星座總是能夠很輕鬆自在的面對他人，流利的交談，但也有些人卻不知該如何有效的表達自己，例如以下三個星座，就屬於容易社交恐懼型的星座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦