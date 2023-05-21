殺破狼週運勢／獅子職務晉升成焦點 射手本週中獎運頗高

殺破狼2023年5月22日～5月28日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運佳，金星在家宅宮位行進，與在金錢宮位的天王星有良好連結，親人會幫助你將一大筆帳單繳清，經濟壓力輕鬆不少，某些白羊座會跟家人一起去旅遊，吃香喝辣都有人出錢買單。

金錢運方面，木星進入金錢宮位，同時水星亦在金錢宮位順行，被拖欠的薪資與報酬，這個月會陸續進帳。但由於木星受到人際關係的冥王星與娛樂宮位的火星影響，或在吃喝玩樂與交際應酬的花費也較多。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的火星受到冥王星與木星影響，戀愛對象疑似與其他人有曖昧關係，雙方會因此鬧得不愉快。某些白羊座的小孩或寵物受到意外傷害，需要花大量的醫療費用治療。

學習運方面，在學習、考試宮位的太陽受到土星影響，接近期末，各項成績都未能達標，功課繁重，學業壓力較大。某些白羊座重要的課程點名未到，就被老師當掉，面臨重修的命運。

金牛座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星與在人際關係宮位的海王星有良好連結，會與好朋友一起揪團旅遊，到想朝聖的景點打卡。有了這些志同道合的旅伴，會感到旅程愉快、療癒。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到木星與火星影響，職場主管無時無刻會監視你的業務狀況，感覺自己不受尊重。某些金牛座在職場背黑鍋，或是受到霸凌，不得不以強烈的方式站出來討公道。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽受到在人際關係宮位的土星影響，消費購物會遇到不太愉快的事件，只好當作是一個教訓，以後會選擇信譽較佳的店家。某些金牛座被虧欠的金錢一直討不回來，經濟狀況面臨困境。

健康運方面，天王星、木星、水星、齊聚命宮，免疫系統、代謝狀況出現問題，感冒或是呼吸系統的問題遲遲不見好轉，身體出現浮腫與發福的現象，多從事溫和的運動，可改善體質。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，手頭資金充裕，會吃些昂貴的美食，或是買些奢侈品犒賞自己。某些雙子座則是找到薪資較高的工作，或是被微幅調薪，未來經濟狀況可獲得改善。

本週須注意的部分

感情運方面，木星進入心靈宮位，與水星、天王星齊聚。被暗戀的對象察覺你的心思，對方卻有意疏遠，感到受傷。某些雙子座則是長期與重要的靈魂伴侶遠距相戀，大部分的時間都是寂寞的。

工作運方面，在志業宮位的土星受到太陽影響，目前職場環境非常不友善，做任何事都吃力不討好，每天過勞工作，身心俱疲。某些雙子座剛就任新的職務，就發現職場陰暗面，對於是否要繼續待在這個單位感到猶豫。

學習運方面，在學習宮位的火星受到木星與冥王星影響，學校正是多事之秋，除了功課之外，會發現指導者有些不法的行為，自己也受拖累。同時受到老師壓榨，學習成果都被收割接收，感到憤恨不平。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮行進，另一半對你特別體貼，雙方關係會有關鍵性的進展。單身的巨蟹座，桃花旺盛，有許多人對你表示好感，不排除與某個感覺還不錯的對象交往。

人際關係方面，木星進入人際關係宮位，交際應酬的活動增加，會認識許多新朋友，其中不乏一些有名的人士，這些人以後會成為你的貴人，但也要當心有些虛有其表、掛羊頭賣狗肉的騙子。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到冥王星與木星的影響，交際應酬的花費過多，使得生活費用受到擠壓。某些巨蟹座投資失利，積蓄被債務產生的利息所蠶食，荷包見底，感到焦慮。

遠行運方面，在遠行宮位的土星受到在精神宮位的太陽影響，遠行在外容易認床，睡眠不足，或作噩夢，精神狀況不佳。某些巨蟹座則要當心遇到不可抗力的問題，受困在某個地方，無法回家。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，木星進入志業宮位，工作能力受到肯定，職務晉升，可望坐上主管職務。某些獅子座創作的作品或是各種表現突然爆紅，躍上媒體，成為鎂光燈聚焦的人物。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到在財務宮位的土星影響，遭受一些無妄之災，除了損失金錢外，還可能惹上官非。某些獅子座則是與親戚因為長輩留下的資產繼承、持份問題，必須尋求法律途徑裁決。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到命宮的火星影響，覺得另一半霸道又固執，兩人常吵架，甚至決定分手或離婚。某些獅子座脾氣過於暴躁，佔有慾、控制欲強烈，使得喜歡的人遠離你。

健康運方面，火星在命宮行進，受到志業宮位的木星影響，工作過勞，覺得每天都很疲累。這段時間需特別注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，或是罹患急性疾病，並要特別當心人身安全。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，會有許多交際應酬的邀約，甚至在一些場合遇見自己所憧憬的名人。某些處女座則是會收到朋友餽贈的禮物，可能是價值不菲的名牌，或是一直很想獲得的限量商品。

遠行運方面，木星進入遠行宮位，與天王星、水星齊聚，會有一個長期的旅行計劃，到海外某個國家深度旅遊，體驗各個地區的異國風情。某些處女座則有到海外留學或是外派工作的機會。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到在夥伴宮位的土星影響，職場同事極不友善，經常使用一些陰險的手段害你疲於奔命。某些處女座與合作夥伴理念相左，雙方溝通不良，經常吵架。

感情運方面，在感情宮位的土星受到志業宮位的太陽影響，與喜歡的人合作一個作品，或一起工作，原本充滿了理想，卻逐漸發現對方過度倚賴自己，個性上有許多缺失，不聽勸告，使你對這段戀情開始動搖。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，會承接一個受人矚目的案件，甚至會跟名人接觸。某些天秤座則是專業能力受上司肯定，執行工作有一定的影響力，成為許多同事羨慕與追隨的人物。

金錢運方面，木星進入財務宮位，與天王星、水星齊聚，記得對統一發票，中獎率頗高，金額不少。有投資習慣的天秤座，操盤得宜，目前累積一筆為數不少的資金。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到火星、木星影響，戀愛對象疑似有肉體出軌的行為，但對方也不想放棄和你的情感，感到很糾結。某些天秤座目前同時有兩個曖昧對象，難以抉擇。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在戀愛宮位的冥王星與在情慾宮位的木星影響，別幫人做媒，搓合他人的情感，容易捲入別人的情感糾紛中。某些天秤座則是被不熟的朋友跟蹤與騷擾，感覺被冒犯。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，金星在學業宮位行進，研究報告或作業受到指導者重視，可能會登上重要期刊，或是參加大型的展出活動。某些天蠍座則是有機會與海外的學生交流，認識來自異國的新朋友。

感情運方面，木星進入感情宮位，與情感對象會以結婚為前提交往，關係已趨向穩定。然而在子女宮位的土星受到太陽影響，某些天蠍座有懷孕的跡象，但胎象不太穩定，或是目前雙方尚未有計畫生養小孩。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，受到在夥伴宮位的木星以及在家庭宮位的冥王星影響，同事常常翹班或請假，使得你需要承擔更多的工作量。某些天蠍座家中有許多雜事需要處理，家庭、職場兩頭燒，每天都十分疲累。

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到土星影響，信用卡使用不知節制，接到帳單後會非常後悔，可能需要分期償還債務。有投資習慣的天蠍座，切勿以投機心態炒作標的，容易弄巧成拙，反而造成自己負債累累。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，偏財運佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的射手座，投資標的指數大幅上揚，可在相對高點出脫，獲利了結，賺到不少零用錢。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，雙方正式交往。感情穩定的射手座，兩人的關係更進一步，會想同居一起生活，以結婚為前提交往。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到火星和冥王星影響，工作量暴增，常常需要出差，或是需要外派一陣子，到生活機能較為不便的區域駐守，感到倦勤，然而目前是完全不能休息或是放棄這份工作的狀態。

學業運方面，在學業宮位的火星受到冥王星與木星影響，堆積如山的報告、作業要在短期內完成，目前正呈現焦頭爛額的狀態。某些射手座除了課業，還需要參與實習工作，才能換取學分，每天都十分勞累。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，金星在感情宮位行進，同時木星進入戀愛、子女宮位，情感穩定或已婚的摩羯座，最近懷孕機率較高，孩子是在兩人的期望下降臨的。單身的摩羯座會對某個對象一見鍾情，可能是你的天菜，也可能是偶像明星或毛小孩。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，財務嚴重透支，生活快過不下去了，還可能捲入一些糾紛中，必須常常跑法院解決。有投資習慣的摩羯座，被虛有其表的標的所蒙蔽，套牢在高點。

健康運方面，火星在疾厄宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，注意人身安全，不要涉入危險的區域以及行動，容易造成生命危險。並要隨時留意週遭行人的動向，小心受到任何攻擊。

工作運方面，在工作宮位的太陽受到土星影響，在工作領域是令許多人不可忽視的人物，然而功高震主，同時也容易遭人嫉妒，會有些不利你的流言蜚語流傳。某些摩羯座則是在職場與人溝通不良，感到很煩悶。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位行進，會承接一件光鮮亮麗的案件，成為眾人矚目的焦點，甚至會接觸到名人。某些水瓶座則是工作量減輕，生活樂得清閒，或是在休假中。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，受到土星影響，火星進入感情宮位受到冥王星與木星影響，覺得目前的情感關係限制了你的自由，沒有空間好好放空，兩人經常吵架，會萌生分手的想法。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到太陽影響，會感受到存款逐漸見底的壓力，卻無法抵擋各種誘惑，不斷地從事非必要性的消費，導致經濟情況惡化，生活面臨難題。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到火星、冥王星影響，為了辦喜事，或是買房子，有各種意見干涉，覺得很心煩。某些水瓶座則是好不容易入住理想的新居，但感受到鄰居不太友善。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，與喜歡的人相處愉快，受到對方呵護與疼愛，感到幸福。單身的雙魚座，會對某個對象一見鍾情，但對方可能是偶像明星，或是一個毛小孩。

旅遊運方面，木星、天王星、水星齊聚旅遊宮位，會突然獲得一段悠閒的假期，臨時起意快閃某個城市，逃離日復一日的疲憊。某些雙魚座可能會因為某些原因到居家附近的旅店居住，感覺好像在外地旅行。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到冥王星、木星影響，工作量繁重，還常常需要到外地出差，感到過勞，每天都十分疲倦。某些雙魚座的職場總有些不利於自己的流言蜚語，對於這些小人感到厭煩。

健康運方面，火星在健康宮位行進，工作的勞累不只是精力流失，而是身心靈都感到沮喪，感到倦勤。這段時間當心血光之災，容易發生意外傷害，同時注意人身安全。

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