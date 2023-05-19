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寧願自己一個人待著！最有「社交恐懼」的3大星座 第一名超在乎別人反應

聯合新聞網／ 安妞星座
三個星座，屬於容易社交恐懼型的星座，寧願自己待在家。 圖／pakutaso
三個星座，屬於容易社交恐懼型的星座，寧願自己待在家。 圖／pakutaso

人是群體生活，凡事都離不開與人溝通，即使都不說話，也會有跟人面對面的時候。有些星座總是能夠很輕鬆自在的面對他人，流利的交談，但也有些人卻不知該如何有效的表達自己，例如以下三個星座，就屬於容易社交恐懼型的星座。

TOP 3：處女座

處女座注重細節和完美主義，對自己要求嚴格，希望在社交場合中表現完美無瑕，因此容易過度擔心自己的言行舉止是否符合他人的期望，從而產生社交焦慮、過度自我評判，並擔心被他人指責或嘲笑。

再者，處女座通常會過度思考。他們往往會太過擔心在社交場合中的表現，而這種思考模式，可能導致他們對社交互動感到緊張和不安，擔心自己會犯錯誤或出現尷尬的情況。

另外，處女座通常更喜歡與親密的朋友或小團體交往，而不是大規模的社交活動。在大量陌生人的社交場合中，他們可能會感到不自在和緊張，因為他們不太熟悉如何與陌生人進行互動和交流。

Top 2：摩羯座

摩羯座比較謹慎跟保守，做事喜歡追求穩定和安全感，他們不喜歡冒險或面對失敗的可能性，尤其在不可預測的範圍。因此，他們可能害怕在社交互動中被拒絕或被批評，這會增加他們的社交恐懼。

而且，摩羯座通常對自己有很高的標準，他們追求卓越和成功。這種追求可能使他們在社交場合中感到壓力，擔心自己的表現不夠好或不被接受。因為有時候會缺乏自信，特別是社交能力，擔心無法流暢與人交流。

還有，摩羯座通常喜歡獨處，他們享受與自己相處並專注於個人目標的時間。這種傾向，可能使他們不太擅長於大型社交場合或與陌生人交談，因為這需要他們走出自己的舒適圈，這會增加他們的排斥感。

TOP 1：巨蟹座

首先，巨蟹座對情感的感受和反應非常敏感，對於他人的反應也很在乎，不論是好或壞的評價，都很容易受到他人的評價和批評所影響，心情也極為不穩定，這可能使他們在社交場合中感到脆弱和不安。

其次，巨蟹座很重視自己的情感安全，他們會築起心防，不去影響別人，同時也可以保護自己不受傷害。這種心防可能使他們在社交互動中保持距離，不願意主動與他人建立深入的連結，從而產生社交恐懼。

再來，巨蟹座對新環境和陌生人，常感到不安和恐懼，也常常承擔著他人情感的重擔，他們容易感同身受並表現出強烈的關懷。這使得他們在社交場合中擔心自己無法滿足他人的期望或無法處理他人的情感需求，進而產生社交恐懼。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

社交 星座

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