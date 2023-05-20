戀愛內心演小劇場星座！巨蟹唱「太委屈」、天蠍冷靜的「醋王」、處女根本「福爾摩斯」

許多星座在感情中容易上演內心小劇場，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「一談戀愛內心戲就爆棚演不完的星座」，建議可以參考太陽以及月亮星座。

▎巨蟹座 永遠都在唱「太委屈」

巨蟹座在談戀愛時會整天想東想西，好的壞的都想過一遍，想到最後也不會把真正的感覺說出口。當巨蟹座的期待值沒有被滿足的時候，他們就會有點委屈，並打開胡思亂想的開關，和巨蟹座戀愛，你需要很敏銳的觀察力和細心，才能避免巨蟹座產生委屈感。

巨蟹座的委屈感，也是會慢慢累積的，累積到一定程度的時候，就會帶著滿腹的委屈和失望離開你。當巨蟹座開始內心戲爆棚時，也代表著他們需要被關注，所以只要你承諾他們的事情都有做到，並適當的給予關心，就可以避免巨蟹座的內心小劇場。

▎摩羯座 外表成熟內心小朋友

摩羯座總是擺出「我不需要愛情」態度，喜歡憋著自己的想法，裝出很冷靜、一切都無所謂的樣子。眾所皆知，摩羯座是一個想法比較悲觀的星座，他們認為靠別人不如靠自己，也因此摩羯座比較不會說出心事，總是一個人慢慢消化。

當摩羯座戀愛時，他們會先憋著，不會太主動去表達自己的這份感情，憋了很久之後，才會主動一點。而戀愛中的摩羯座，也會常常揣測別人的想法，他們很在意別人眼中的自己，對所有事都充滿懷疑，因此內心小劇場也特別多。

外表看似成熟穩重的摩羯座，其實內心也是一個小朋友，很需要愛的滋潤，摩羯座很多事不說出口，不代表不在乎，他們只是嘴巴笨了點，深怕說錯話造成更不理想的後果。所以你要多鼓勵摩羯座，讓他們有信心，不要有自卑，這樣也可以減少摩羯座內心戲。

▎天蠍座 「醋王」硬裝無所謂

天蠍座是一個地盤領域性很高的星座，不喜歡別人碰他們的東西。天蠍座在戀愛中，常會有意無意地宣示主權，他們不喜歡別人一直想搶他們的東西、他們的人，這讓天蠍座沒有安全感。

許多的天蠍座在愛情中是非常死心眼的，他眼中只有你，所以你的眼中也只能有他。天蠍座是個什麼醋都可以吃的星座，他們外表越冷靜，嘴上說越不在乎的時候，就代表內心越澎湃。所以看到正在上演內心戲的天蠍座時，不能只先要他們冷靜，要馬上滅火，以免一發不可收拾。

▎處女座 根本「福爾摩斯」

處女座堪稱是12星座裡的「福爾摩斯」，只要有一點點的蛛絲馬跡，會忍不住自己辦案。

相對於摩羯座，處女座的忍耐又是不同層級的，平常很冷靜的他們，面對感情會很容易想很多，再怎麼想念，也不會主動來找你，深怕自己打擾到對方；處女座也擔心「主動找你」這種行為，會讓他們顯得很沒身價。

戀愛時，絕對不要欺騙處女座，他們觀察細微，第六感也很準。處女座很常會看破不說破，故意看對方要跟他們演多久，這也是處女座厲害的地方。但當他們遇到那些不按牌理出牌的對象時，腦細胞就會死很多，內心小劇場也會上演一齣狗血的劇情。

▎雙魚座 你就是他的全世界

雙魚座是最單純也最複雜的人，在面對感情的時候，有多愛你就有多恨你。雙魚座在戀愛中很容易把自己的感情無限放大 ，可能還沒有在一起，你的一個稱讚、一個微笑就可以讓他們想很多。

而且雙魚座的小劇場是沒有邊界的，他們也很常在心中給自己打上太多的結，雙魚座太在乎別人怎麼看他們，讓他們一直懷疑自己。

許多雙魚座在外表是隱藏高手，他們不喜歡別人知道自己內心小劇場的聲音。只要多在乎他們一點，重視他們，整天上演小劇場的情形絕對會少很多。

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