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今天好累好沮喪？你需要「這種精油」來改善心理狀態

境好出版／ 文‧陳育歆
圖為透過植物精油淨化身心示意圖。圖片來源/ingimage
圖為透過植物精油淨化身心示意圖。圖片來源/ingimage

一般抓完精油並解釋精油所要傳遞的訊息後，如果身心狀況在還能掌控的狀況下，透過我們所抓取到的精油，我會建議一天使用2至4次，你可以透過薰香，或是調合成按摩油隨身攜帶使用。

一、使用按摩油

我會建議個案早、晚塗抹在腹部（肚臍周圍），再用手慢慢地在肚子上做順時針按摩，要記得將速度放慢，最後雙手還沾有一點精油氣味，可以帶到肩頸，最後將雙手放於鼻子前方做三次的深呼吸，記得上面的動作請放慢，在步調快速的生活中，提醒自己慢下來，也讓香氣陪伴你生活或入睡，這樣的方式能讓你很有效地放鬆自己。

二、使用薰香

建議可以使用水氧機、擴香儀等薰香專用的機器，或是你想隨身都能聞到氣味來安定身心，可以調成按摩油或滾珠瓶，有需要時就可以拿起來塗抹在肩頸或胸口（或是你可以聞到的部位），也可以使用薰香鍊或是口罩薰香釦，讓香氣能隨時陪伴你在生活中任何有壓力的時刻。

若是在身心狀況很差的狀況下，可以增加塗抹的次數，但一天最多不超過6次，也可以將調合好的按摩精油抹在胸口、腹部泡澡，也是很好的方式。

劑量的計算

1ml ／ 1g ／ 1cc 的基質視為20 滴

例：若要調一瓶30ml 的身體按摩油，濃度為2%

30ml 基底油＝ 30×20 ＝ 600 滴

600 滴×2% ＝ 12 滴＝純精油的總劑量

→如果你抽到以下三種精油：乳香、檸檬、岩蘭草→總量為12 滴

※ 注意事項：

100%精油不能使用在皮膚上，若要調合成按摩油，建議成人濃度為3至5%，孩童1至3%（2至8歲），依年紀與個案的皮膚狀況而定。不是很確定的狀況下，可以從低濃度開始，若沒有不適再考慮往上增加，比如要調給6歲的孩子，可以先從1%開始調，若使用狀況一切良好，當然濃度可以不變，也可以考慮往上加，最多就到3%。

《能量芳療》。圖／境好出版提供
《能量芳療》。圖／境好出版提供

可以依你現在最需要調整的狀況或香氣的喜好調整精油的滴數，或許其中有你很討厭的氣味，我建議至少加1至2滴，因為有時你最討厭的氣味，往往會是你最需要面對的自己。我不太建議一開始將自己討厭的氣味濃度拉高，因為通常這樣的氣味需要時間去面對它、理解它、愛上它，所以我會採漸進的方式，讓我們在比較舒服不強迫的狀態，去接受這樣的氣味與自己。

(本文摘錄自《能量芳療》，境好出版出版，未經同意禁止轉載。)

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