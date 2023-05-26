精油抓週！發現你的九型人格 今天最適合哪種精油？

精油／牌卡抓週

「抓週」一詞是來自於亞洲，當新生兒滿一歲時，將各種物品擺放於小孩面前，任其抓取。除了評估寶寶的身體發展，也是個小小試驗，儀式過程中，也充滿濃厚的祝福之意，希望寶寶未來的成長過程都可以平平安安、順順利利。

精油抓週意指將精油放在木盒，或是無法直接看到精油的箱子或袋子中，透過人本身當下的能量與精油直接接觸，依序抽出三支精油，再透過芳療師傳遞精油所要傳達的訊息。

許多人反應自己沒有這麼多精油，或是不方便帶這麼多精油外出，所以也衍生出精油的牌卡。但我在進行這樣的療程時，會建議用精油直接讓個案抓取，讓兩者的能量相呼應，經驗上這樣的連結會更加強烈。

如果沒有那麼多種精油，或是你也正在學習如何向個案解說時，其實只要從每一種類的精油中挑出一支，也就是你只需要九支精油，就可以開始這樣的諮詢療程了。

抓週步驟 ①準備好精油或牌卡（不讓個案看到精油名稱） ②請個案可以想想最近困擾的問題，如果沒有就請靜下心來 ③將左手上的飾品或手錶取下（左手是人體能量進入的部位） ④用左手依序抽三支精油出來（注意：不是一次三支） ⑤再依三支精油的順序解釋 ⑥可調合三種精油，讓個案返家使用

精油解法

記得我們不是算命、占卜，不需要營造鐵口直斷的感覺，而是好好的傳遞精油所反映的特質，許多人在學習解說精油時常會遇到以下問題：

一、怕自己講得不對

為什麼星座、占卜、心理測驗會讓你覺得很準，這在心理學上稱為「巴納姆效應」，從一段相同的分析解釋中，不同的人看了會覺得自己也是這樣的狀況，因為這些文字或言語的解說，都是在說明人們普遍的現象。這些模糊、看似模稜兩可的句子，其實適用於每一個人。

所以，只要了解人的心，通常每個人遇到某些狀況都會出現相似的心理狀態；而想要了解別人之前，先了解自己是最好、最快的方法，若你了解自己，也學會讓自己的內在和諧，那麼你也就能用自身的經驗去幫助別人。

二、對精油的解釋眾說紛紜

我時常在教學時，請學員把每支精油擬人化，也就是可以把自己的感覺打開，去感受如果今天這支精油就像人一樣，那麼什麼樣個性的人會散發這樣的氣味，這樣的人會給你什麼樣的感覺。

人與人之間的相處也會因為不同的人、不同的相處方式，而會有不同的感覺。有的人會覺得我不太好相處，但有的人會覺得我還滿隨興的，即使他們都與我這個人相處，但他們看到、感覺到的是我不同的一面。

所以在精油的感受上，每位老師也都會有不同的解釋，我認為沒有誰對誰錯，最重要的是，你自己是否也能有相同的感覺，當你在用話語引導時，有沒有辦法讓對方感同深受。

三、難以將文字化成語言

許多人看了好幾本有關於精油抓週的書，看文字時可以理解，但要化作話語時，卻發現辭不達意，我會建議練習時透過故事或自己的感受等等加強敘事的能力，你也可以在敘事的過程中適度地透露自我的經驗與感受，能讓個案更放心地去探索自己的內心，你也可以當作是練習說故事的技巧。

最重要的是透過經驗化為表達，將整合下來的語言訊息給個案，並讓個案有時間去了解自己。在我的經驗之下，許多人會開始學習認識自己，發現內心深藏已久的傷痛、發現不平衡的自己、討厭的自己等，進而開啟自我療癒的過程，對我來說當下講的對不對不是最重要的，而是如何引導個案看見自己，並讓他們開始有動機想修復自己，這樣才能讓個案朝向整合、療癒的路。

精油抓週順序代表涵義 第1 支精油：現在（自我） 代表你目前的心理狀態 （外在主要呈現個性與特質） 第2 支精油：過程（超我） 你在導致的原因到現況中，所產生的心理狀況 （內在深沉的個性，亦會表現出來的特質） 第3 支精油：源頭（本我） 代表你目前狀態所導致的心理原因 （隱藏或較不自知，但會影響表現出來的個性）

感官直覺選擇法

若身邊沒有精油可以直接抓取，亦可詢問對方九大類的精油香氣喜歡哪種，可以選一種至三種，透過選出的三種香氣，同樣可以以抓週順序代表涵義解析。

通常喜歡的氣味，代表個案喜歡自己呈現這樣的個性特質；但若是討厭的氣味，則可能並不太喜歡這樣的人格特質。

《能量芳療》。圖／境好出版提供

心理測驗

下圖中有九種人格，分別有九句描述，憑直覺選出最符合你人格特質的（也就是那句描述最能代表你的性格），馬上就能知道自己的性格優勢是什麼，不僅可以更了解自己，知道自己的優點之後就更懂得運用。同樣可以選出一至三個選項，再依順序代表涵義解析。

《能量芳療》。圖／境好出版提供

《能量芳療》。圖／境好出版提供

(本文摘錄自《能量芳療》，境好出版出版，未經同意禁止轉載。)