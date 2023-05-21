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天生破壞王三星座！什麼東西都能弄壞 獅子不只弄壞還會消失

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人很惜物，身邊的東西總能用很久，但有些人總是很粗魯，東西只要到他手上一定會弄壞。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
有些人很惜物，身邊的東西總能用很久，但有些人總是很粗魯，東西只要到他手上一定會弄壞。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

有些人很惜物，身邊的東西總能用很久，但有些人總是大手大腳很粗魯，好好的一個東西一到他手上就弄壞。命理網站旺好運分享「這些星座就是很不愛惜東西」，快看看那些星座是天生破壞王。

第三名：天秤座

天秤座總是不夠細心，而且也很常出錯，時常在一些情況下不小心破壞物品，雖然不是故意的，但是發生的頻率卻比別人高，會讓人覺得很不懂得珍惜東西。

第二名：獅子座

獅子座很不愛惜自己的東西，他們很喜歡亂扔東西，因為對他們來說覺得這樣比較省事情，但這樣的習慣很不好，不僅常常搞壞東西，還會找不到東西在哪裡。

第一名：金牛座

金牛座對於自己的東西使用東西前後，都不太會去思考要善待用品，雖然他們很節省，但往往會不小心破壞自己的東西，總是比較粗魯一些，因為他們內心總覺得壞了再換就好。

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