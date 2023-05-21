天生破壞王三星座！什麼東西都能弄壞 獅子不只弄壞還會消失
有些人很惜物，身邊的東西總能用很久，但有些人總是大手大腳很粗魯，好好的一個東西一到他手上就弄壞。命理網站旺好運分享「這些星座就是很不愛惜東西」，快看看那些星座是天生破壞王。
第三名：天秤座
天秤座總是不夠細心，而且也很常出錯，時常在一些情況下不小心破壞物品，雖然不是故意的，但是發生的頻率卻比別人高，會讓人覺得很不懂得珍惜東西。
第二名：獅子座
獅子座很不愛惜自己的東西，他們很喜歡亂扔東西，因為對他們來說覺得這樣比較省事情，但這樣的習慣很不好，不僅常常搞壞東西，還會找不到東西在哪裡。
第一名：金牛座
金牛座對於自己的東西使用東西前後，都不太會去思考要善待用品，雖然他們很節省，但往往會不小心破壞自己的東西，總是比較粗魯一些，因為他們內心總覺得壞了再換就好。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言