三星座「一言不合直接翻臉」！獅子只顧面子 第一名超固執

無論工作或生活，我們和別人都難免有意見不合的時候，通常需要磨合，但有些星座卻是直接鬧翻沒在怕。命理網站旺好運分享「這些星座意見不合就翻臉」，快來看看是哪三個星座上榜。

第三名：牡羊座

牡羊座性格總是直來直往，所以在意見上，如果他們內心已經有非常明確的答案，萬一有人跳出來給與別的想法，他們會瞬間變臉，萬一要與對方吵架也完全沒在怕，就是要爭到底。

第二名：獅子座

獅子座是一個比較愛面子又單向思考的一群人，總是認為自己的想法總是對的，即便會讓別人說出自己想法，但他們毫不參考，只希望大家可以乖乖聽他們的安排或聽他們的話。

第一名：水瓶座

水瓶座很討厭被束縛，而且對於自己的觀念或觀點非常執著，因此當有人的想法與他們不同，雖然他們其實在意的程度不見得很大，但表現出來的會是非常強烈的態度。

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