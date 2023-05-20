超腹黑三星座！天蠍直接黑化、這星座「偽裝成天使內心是惡魔」

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聯合新聞網／ 綜合報導
每個人一定都有黑暗面，但有些星座的人黑暗面總是特別多。圖片來源/ingimage
每個人一定都有黑暗面，但有些星座的人黑暗面總是特別多。圖片來源/ingimage

每個人一定都有黑暗面，但有些人的黑暗面總是特別多，命理網站旺好運分享「這些星座」真的有夠腹黑」，快看看你身邊的人上榜沒？

第三名：雙魚座 想太多見不得別人好

雙魚座不僅有妄想、幻想的問題，他們還容易腹黑，因為他們總是想太多，又無法控制自己的思緒，導致時常把自己鎖在一個黑暗面的思緒，久而久之就會有一種見不得別人好的感覺。

第二名：天秤座 太會演戲裝出好形象

天秤座其實很好相處，但他們也是有黑暗面的存在，而且腹黑的能力是很難去察覺的，他們太會演戲，總是可以在大家面前維持好形象，殊不知內心的黑暗能量可是非常滿。

第一名：天蠍座 無時無刻存在黑暗面

天蠍座絕對是腹黑的代表，他們的思想在無時無刻都有許多的黑暗面，會給予別人很強烈的壓迫感，尤其是對於自己討厭的人更為嚴重，甚至可以花上一整天思考怎麼對付一個人。

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