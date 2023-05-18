「容易被當備胎的星座」射手牡羊戀愛像卡到陰！這星座上榜超意外

談戀愛情很開心，但有些星座談戀愛常昏頭，最後才發現自己只是備胎。占星YouTuber安德魯的賤聲房影片《『星座』最容易不小心被當備胎的星座‼️第一名出乎意外的上榜？！》告訴你那些星座星座戀愛時候容易蒙蔽雙眼，看不清現實，建議參考太陽星座和金星。

▎牡羊座、射手座 戀愛就像卡到陰

牡羊、射手座談戀愛完全靠感覺，感覺來了誰也擋不住。他們在感情世界越挫越勇，堅信「只要我喜歡沒有什麼不可以」。他們談戀愛是速度派的，因為感覺，而快速投入戀情，所以常常判斷錯誤，愛不對人。

這兩星座平常看起來古靈精怪，好像很精明，其實他們是很怕麻煩也很怕囉唆的星座，所以當他們喜歡上一個人，就會選擇無條件相信對方，就算覺得哪裡怪怪的，有點不對勁，也會相信對方。

牡羊、射手座一談戀愛就像「卡到陰」，失去判斷力。他們戀愛時有點盲目，甚至有點無腦，總是太快且太用力付出，容易一開始就被另一半吃死死的。他們是在感情中欠缺冷靜的星座，如果碰到一個人讓他們覺得很開心的，相處氣氛很好，他們很容易就被哄得團團轉，被愛沖昏頭。

牡羊、射手座會被當成備胎，還有一個原因，是因為他們的愛情速度太快，還不了解對方背景就愛上了，但是他們在感情裡又很死心眼，就算知道自己被當備胎，也可能不願意面對，或是存有一絲希望，算是「一愛上就變傻瓜」的星座。

▎為愛而生的雙魚座

雙魚上榜的原因，是他們太好哄，太好搞定了。雙魚對愛情有非常大的幻想，其實雙魚愛上的是愛情本身，雙魚不愛則已，一愛就很驚人。就算他們發現感情怪怪有問題，他們也很有求證精神，但要看他們愛得多深。愛很深的雙魚是會為了愛委曲求全的，只要對方哄他們說好聽話，雙魚就舉白旗投降了。

雙魚在感情裡的包容力特別大，明明知道被對方利用或是被當備胎，他們也心甘情願，你只要對他們有一分好，他們會自動放大成十分。雙魚在感情裡會更加倍付出，想著你有一天會看到。

雙魚在感情的委屈是會累積的，他們很會忍很包容，但是忍到一個程度爆炸，雙魚自己才會從夢裡覺醒。很多雙魚在感情裡是屬於努力型的人，一直告訴自己，「我再努力多做點什麼，說不定會有轉機。」雙魚容易被當備胎的原因，是因為雙魚愛對方比較多，但是忘記愛自己。

▎金牛座愛人太小心翼翼了

金牛對愛的表達很迂迴，不太直接，就算心裡很喜歡這個人，他會覺得「我喜歡你，是我的事情」，不一定非要讓對方知道。

金牛喜歡一個人時候，很樂意為對方付出。金牛座的愛情，絕對會從生活細節裡看見。金牛座嘴巴有點笨，不太會講，所以能為你做什麼就會去做。

金牛座的付出，並不是對每個人都這樣，只會對他喜歡的人、在意的人付出。金牛座是一個很實際的星座，如果你們只是普通朋友關係，他們也只會幫忙到某一個程度。

金牛在感情裡是「一根腸子通到底」，他們如果遇到情場高手，很容易會被利用。

金牛座是一個一愛上就身心全淪陷，非常死心眼的星座。他們在感情世界裡相對單純，就算知道自己是備胎，也還是認為繼續努力付出，有一天會有奇蹟發生，他們的耐力包容易很驚人。金牛這種不求回報的精神，很容易讓他們不小心變成備胎。

▎水瓶座 太愛自由了

很多人說水瓶座是「海王」，會有一堆備胎。水瓶座上榜的原因，跟他們的戀愛的模式有關。水瓶座是愛好自由的人，他們的愛是需要相處慢慢堆疊出來的，雖然他們喜歡你，但還是需要保留自己很大的空間。

如果水瓶座給太多空間，又遇到不老實的對象，對方就有很多劈腿的機會。水瓶座戀愛時，不太會管對方，水瓶座的愛需要慢慢堆疊，然而在堆疊的過程，很容易讓人有機可乘。

但是水瓶座如果知道自己是備胎，絕對會轉身離開。水瓶座不談委屈的感情，不勉強別人也不勉強自己。水瓶座絕對不將就，他們戀愛比較隨緣，常常說「再等等、再看看」，常讓別人誤會他們有很多備胎，殊不知也是因為這種特質，會讓他們容易成為別人的備胎，自己沒察覺。

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