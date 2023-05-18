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「不想跟他們當同事」三星座！處女龜毛、天蠍冷漠、這星座好相處但超煩人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族討論工作，和同事相處示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族討論工作，和同事相處示意圖。圖片來源/ingimage

工作已經很辛苦了，如果還有難搞的同事，真的就太悲慘了。命理網站旺好運分享「這些星座在職場超難搞」，快看看你的長官同事有沒有上榜吧！

第三名：天蠍座

天蠍座認為在職場上不是來交朋友的，所以常常會給人一種很冷的形象，而且他們太會察言觀色，每個人做了什麼是都會記下一筆，這也會讓同事們對他們有很強烈的防備心。

第二名：天秤座

天秤座其實很好相處，只是跟他們當同事往往要幫他們做很多決定，因為他們總是反反覆覆，讓大家很難做事情，不僅讓工作流程打亂，還會影響每個同事的寶貴時間。

第一名：處女座

處女座不管是同事還是主管都非常難相處，原因是他們一直採取高標準來看待工作的每一件事情，雖然是為公司好，也具有專業性，但也因為這樣讓許多人認為太辛苦和難搞。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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