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什麼難聽講什麼！「狗嘴吐不出象牙」三星座 第一名自以為很會聊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友八卦說壞話示意圖。圖片來源/ingimage
圖為朋友八卦說壞話示意圖。圖片來源/ingimage

會說話得人疼，有些人卻反其道而行，不懂的說話技巧，一開口就傷人，可以說是「狗嘴吐不出象牙」的代表。命理網站旺好運分享「這些星座就是管不住嘴巴」，快看誰上榜，別被他們的話傷到了。

第三名：雙魚座

雙魚座雖然很溫柔又細膩，但他們總是喜歡吐槽別人，甚至有一點見不得別人好，因此常常會有一些酸言酸語掛在嘴邊，就是說不出什麼好話，不僅讓人反感，還會影響自己的社交圈。

第二名：牡羊座

牡羊座總是熱情如火，在聊天過程中總是能不小心透露出很多八卦，因為他們總是沒有想太多，就直接脫口而出，雖然會讓人覺得他們很直爽單純，但另一個層面也是一個雷隊友。

第一名：雙子座

雙子座性格很外向，而且非常會交際，他們很喜歡跟別人做朋友或聊天，不管什麼事情都能聊，但也會該說的不該說的通通都講出去，甚至會傷到人的話語也容易脫口而出。

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