得到眷顧、有好事發生！這2個生肖在「小滿」前後即將轉運

2023年的5月21日是二十四節氣中的「小滿」日，它也是夏季的第二個節氣。科技紫微網今天就來為大家介紹與小滿相關的知識和運勢，一起來看看吧！

小滿意義

小滿的「滿」有雨水充盈之意，意味著此時期的雨水變多。俗語說：「小滿不滿，麥有一險」，只要小滿的雨水變多，今年就少有乾旱之憂，作物生長也將更加茁壯。

小滿這個節氣名稱頗有哲學意味。因為物極必反，過猶不及。小滿乃小得盈滿，如此一來就不會過度。中庸不只是為人處事的智慧，於萬物生長而言，更是過滿則損。因此這個時節，風雨雲霧，達到小滿程度正是剛剛好。

小滿物候

古語有云：小滿天逐熱，溫風沐麥圓。隨著氣溫逐漸升高，萬物也漸漸沾染上暖意。

小滿三候，一候苦菜秀，二候靡草死，三候麥秋至，這都是氣候變暖的寫照。有降暑之效的苦菜，此時長勢喜人，枝繁葉茂。靡草是柔軟細長的草，由於日照增強，使得靡草不勝熱力，開始凋零。麥秋則是古人對麥子成熟的文雅說法，到了小滿後期，麥子已成熟飽滿，等待採收。

在小滿前後，風不寒，天不冷，暖濕氣流活躍，雨水增多。這一切都象徵著接下來的豐收好兆頭。南方地區如台灣，免不了被陣陣夏雨淋個幾次。還好，這時期的雨並不會一直下不停，弄得人心煩。

小滿習俗

作為掀開酷夏的篇章的節氣，小滿有些非常有特色的習俗，以下就為大家介紹其中三種。

祭蠶神：

相傳小滿時節為蠶神誕生之際。古時江浙一帶，是以絲綢紡織業為主要經濟來源，蠶嬌弱難養，被視作「天物」，為求得天物寬恕，放蠶時節要舉行祈蠶儀式，來祈求養蠶能有好收成。

吃苦菜：

小滿時節，苦菜正應季。在糧食供應不濟的時代，苦菜是可以果腹充饑的野菜，因此成了民間很重要的食物。現今在這個時節吃苦菜，則有憶苦思甜的寓意。

動三車：

小滿動三車，意思是「水車」、「油車」和「絲車」這三「車」要開始忙碌起來了。此時作物瘋長，需水量大，踩水車灌溉田壤，成為古時農忙的主要工作。油菜花籽也將要成熟，收穫的菜籽要用油車舂打，來搾出香氣四溢的菜籽油。春蠶至此時也將完成其吐絲結繭的使命，收穫的蠶繭要經過用絲車繅絲的過程，才能成為可供買賣的新絲。

動三車前，還有「祭三車」的習俗。古人為了祈求收成好，會在小滿時，於三車之前行祭拜之禮。相傳車神的形象為一條白龍，祭祀時是在車基上放置魚肉、香燭等供品祭拜，而且還要特地準備白水一杯作為祭品。

小滿接福

以下這兩個生肖將在這段時間，得福運眷顧，好事發生。

生肖馬：

事業方面大吉，你將明顯感覺到諸事都變得十分順利，以往擱置的難題，將在這陣子圓滿解決，若有重要計畫，就提前規劃到這段時間執行吧。另外，還可以主動聯繫舊友，與對方約出來聚聚，維持交情，對方或許會在未來成為你的貴人喔。

生肖猴：

愛情吉運喜神降臨，有伴侶的人會在約會之中體會到新的感動，對方將為戀愛中的你製造甜蜜又浪漫的回憶。單身者務必抓住這波全年最好運時期，脫單的機會就藏在其中，此時相親的成功率也比較高，有合適的對象就好好把握吧！

【延伸閱讀】

【上班族大推】最近適合換工作嗎？

【奇門秘術】論事業天命與投資運

【科技紫微網 】